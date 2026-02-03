assez dégagé
Athlétisme: Aurore Fleury suspendue pour un pari sportif

Aurore Fleury (en médaillon) n'aurait pas dû miser sur Alice Finot.
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse

La championne de France du 1500 m doit mettre sa carrière entre parenthèses après avoir été rattrapée par la patrouille des paris sportifs.
03.02.2026

On a appris la semaine dernière la suspension d'Aurore Fleury pour 6 mois par l'Autorité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). La raison: «Manipulation des compétitions (MSC) en lien avec les paris sportifs». Que s'est-il donc passé pour que la championne de France du 1500m soit aussi lourdement sanctionnée? Il faut remonter aux Européens de Rome, en juin 2024, pour le comprendre.

Aurore Fleury, dont la carrière est ralentie par des blessures, ne participe pas à la compétition. Elle est en revanche très proche d'une athlète en lice sur l'épreuve du 3000m steeple. Son nom: Alice Finot. Cette dernière est favorite pour le titre de championne d'Europe. Aurore Fleury le sait, mais les sites de paris sportifs sous-estiment les probabilités de victoire d'Alice Finot.

ROME, ITALY - JUNE 9: Alice Finot of France competing in the 3000m Steeplechase Women during Day Three of the European Athletics Championships - Rome 2024 at Stadio Olimpico on June 9, 2024 in Rome, I ...
Finot en tête lors des Européens de Rome. Getty Images Europe

«L'avantage avec l'athlétisme est que les bookmakers sont souvent très éloignés du milieu et ne connaissent pas bien le sport, offrant des cotes souvent très élevées malgré un enjeu sportif parfois assez clair», relate L'Equipe. La cote d'Alice Finot pour la victoire était en effet alléchante: sur certaines applications de paris sportifs, elle était fixée à 2,5. Une excellente opportunité pour les connaisseurs compte tenu du niveau de la Française et de celui de la concurrence.

Aurore Fleury flaire la bonne affaire et mise 2000 euros. Gain possible: 2000 (mise) x 2,5 (cote) = 5000 euros.

Le 9 juin 2024, Alice Finot bat comme prévu ses concurrentes et devient championne d'Europe, pour le plus grand bonheur de ses fans et, bien sûr, d'Aurore Fleury.
Le problème, c'est qu'en pariant, Fleury a violé la Norme d'intégrité 3.3.4, relative au «maintien de l'intégrité de la compétition». Les règles concernant les paris interdisent en effet à toute «personne concernée» (donc aux athlètes professionnels) de parier sur un quelconque événement d'athlétisme.

Comprenez-vous la sanction qui a frappé Aurore Fleury?
Au total, 49 personnes ont participé à ce sondage.

Aurore Fleury a déclaré ne pas savoir qu'il s'agissait d'une violation des règles et règlements de World Athletics. Cela ne l'a pas empêchée d'être suspendue six mois ferme à partir du 1er septembre 2025 et de recevoir une amende de 3000 euros.

«L'AIU applique une politique de tolérance zéro face aux violations des règles sur les paris, car elles portent atteinte au cœur même de l'intégrité du sport. Ces sanctions doivent servir de rappel clair: il n'y a pas de place pour cette activité interdite en athlétisme. Les athlètes et autres acteurs sont avertis que des sanctions plus sévères pourraient être appliquées à l'avenir. L'intégrité de notre sport n'est pas négociable.»
Brett Clothier, directeur de l'AIU, dans un communiqué de l'instance.

Aurore Fleury, qui a retrouvé la santé après plusieurs blessures, purge actuellement sa suspension. Elle pourra reprendre la compétition dès le mois de mars prochain.

(jcz)

