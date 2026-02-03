beau temps
DE | FR
burger
Sport
Football

La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax

Jean-François Collet, President of Neuchatel Xamax FCS, observes his players, during the Challenge League soccer match of Swiss Championship between FC Stade Nyonnais and Neuchatel Xamax FCS, at the S ...
Jeff Collet, président de Neuchâtel Xamax, a fait jouer ses M19 à Bellinzone, vendredi dernier en Challenge League. Image: KEYSTONE

La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax

La Swiss Football League étudie des mesures afin d’éviter qu’une équipe ne reproduise ce que les Neuchâtelois ont fait vendredi dernier au Tessin.
03.02.2026, 09:3003.02.2026, 09:30
Julien Caloz
Julien Caloz

L'affaire a fait beaucoup de bruit la semaine dernière: afin de reposer ses pros pour le quart de finale de Coupe de Suisse, que Xamax dispute ce mardi contre Yverdon Sport, l'équipe neuchâteloise a mis ses M19 sur la pelouse de Bellinzone vendredi. Résultat: défaite 5-0 des juniors et colère des concurrents directs de Bellinzone en fin de classement. Le président d’Etoile Carouge, Olivier Doglia, a même dénoncé dans le media Proxifoot un «précédent catastrophique pour l’équité sportive».

La Ligue reconnaît aujourd'hui que la combine des Neuchâtelois n'était pas contraire au règlement, mais souligne aussi qu'elle a peu apprécié la façon dont le pensionnaire de la Maladière a abordé son déplacement au Tessin.

«La composition de l'équipe avec des juniors était certes conforme aux dispositions réglementaires de la Swiss Football League (SFL) en matière d'organisation des matchs. Néanmoins, cette décision représente pour la Swiss Football League une menace pour l'intégrité de la compétition, car elle désavantage les autres clubs du championnat de dieci Challenge League.»
Communiqué de la SFL.

L'affaire en détail👇

Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent

La Ligue a aussi remarqué que «l'engagement des juniors a permis de remporter un nombre élevé de points pour le trophée de formation, qui récompense l'engagement des jeunes joueurs par des contributions financières de la SFL». Cela aussi, elle ne l'a pas apprécié.

Dès lors, la Swiss Football League déclare examiner des mesures «visant à prévenir de telles pratiques à l'avenir et à supprimer les incitations financières abusives liées aux contributions du UBS Youth Trophy.»

Neuchâtel Xamax ne sera donc pas sanctionné en coulisses. Le sera-t-il sur le terrain? La performance des «rouge et noir» sera en tout cas scrutée de près ce mardi contre Yverdon (19h30). On saura alors si le président Jeff Collet a eu raison de faire souffler ses joueurs pros la semaine dernière, ou si cette affaire aura surtout servi à galvaniser les prochains adversaires de Xamax.

Plus d'articles sur le sport
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
de Julien Caloz
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
«F*ck ICE»: Les vainqueurs des Grammy s'en sont pris à Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Le préparateur physique du HC La Chaux-de-Fonds raconte comment il a accompagné ses joueurs durant le marathon de 14 matchs précédant la finale de National Cup, ce dimanche (16h) contre Sierre.
Le HC La Chaux-de-Fonds vient de disputer 14 matchs en 31 jours. Par chance, il n'aura pas à se déplacer pour sa 15e partie ce dimanche puisqu'il recevra le HC Sierre en finale de National Cup. Un soulagement quand on sait que les Neuchâtelois viennent d'effectuer plusieurs longs déplacements à Coire, Arosa (deux fois) et Bellinzone (trois fois). Paieront-ils leur débauche d'énergie ce week-end pour ce qui sera l'un des matchs les plus importants de sa saison?
L’article