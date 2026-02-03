Jeff Collet, président de Neuchâtel Xamax, a fait jouer ses M19 à Bellinzone, vendredi dernier en Challenge League. Image: KEYSTONE

La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax

La Swiss Football League étudie des mesures afin d’éviter qu’une équipe ne reproduise ce que les Neuchâtelois ont fait vendredi dernier au Tessin.

Plus de «Sport»

L'affaire a fait beaucoup de bruit la semaine dernière: afin de reposer ses pros pour le quart de finale de Coupe de Suisse, que Xamax dispute ce mardi contre Yverdon Sport, l'équipe neuchâteloise a mis ses M19 sur la pelouse de Bellinzone vendredi. Résultat: défaite 5-0 des juniors et colère des concurrents directs de Bellinzone en fin de classement. Le président d’Etoile Carouge, Olivier Doglia, a même dénoncé dans le media Proxifoot un «précédent catastrophique pour l’équité sportive».

La Ligue reconnaît aujourd'hui que la combine des Neuchâtelois n'était pas contraire au règlement, mais souligne aussi qu'elle a peu apprécié la façon dont le pensionnaire de la Maladière a abordé son déplacement au Tessin.

«La composition de l'équipe avec des juniors était certes conforme aux dispositions réglementaires de la Swiss Football League (SFL) en matière d'organisation des matchs. Néanmoins, cette décision représente pour la Swiss Football League une menace pour l'intégrité de la compétition, car elle désavantage les autres clubs du championnat de dieci Challenge League.» Communiqué de la SFL.

La Ligue a aussi remarqué que «l'engagement des juniors a permis de remporter un nombre élevé de points pour le trophée de formation, qui récompense l'engagement des jeunes joueurs par des contributions financières de la SFL». Cela aussi, elle ne l'a pas apprécié.

Dès lors, la Swiss Football League déclare examiner des mesures «visant à prévenir de telles pratiques à l'avenir et à supprimer les incitations financières abusives liées aux contributions du UBS Youth Trophy.»

Neuchâtel Xamax ne sera donc pas sanctionné en coulisses. Le sera-t-il sur le terrain? La performance des «rouge et noir» sera en tout cas scrutée de près ce mardi contre Yverdon (19h30). On saura alors si le président Jeff Collet a eu raison de faire souffler ses joueurs pros la semaine dernière, ou si cette affaire aura surtout servi à galvaniser les prochains adversaires de Xamax.