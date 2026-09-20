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Cyclisme: Marlen Reusser conserve son titre mondial en contre-la-montre

Marlen Reusser conserve son titre mondial en contre-la-montre

September 20, 2026, Montreal, Pq, CANADA: Marlen Reusser, of Switzerland, competes in the women s elite individual time trials ITT at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal on Sund ...
Marlen Reusser a écrasé le contre-la-montre des Mondiaux de Montréal.Image: www.imago-images.de
Marlen Reusser est bien la reine du contre-la-montre. La Bernoise a survolé le chrono des Mondiaux de Montréal dimanche, le jour ses 35 ans, pour conserver son titre acquis l'an dernier à Kigali.
20.09.2026, 17:2720.09.2026, 17:58

Comme au Rwanda, la patronne de la discipline n'a laissé que des miettes à ses concurrentes. Elle a relégué ses deux premières poursuivantes, la Britannique Zoe Bäckstedt et l'Allemande Franziska Koch à plus de 40 secondes au terme d'un parcours long de 39 kilomètres.

Marlen Reusser pointait pourtant à une dizaine de secondes de Zoe Bäckstedt au premier intermédiaire, mais la Bernoise est montée en puissance sur le tracé très plat autour de Montréal. Elle s'est même payé le luxe d'avaler sa rivale néerlandaise Demi Vollering, partie juste avant elle, dans les derniers kilomètres.

Un palmarès impressionnant

Quadruple championne d'Europe, médaillée d'argent aux JO 2021, Marlen Reusser ajoute donc une nouvelle ligne à son incroyable palmarès. Cette année, elle a également remporté le contre-la-montre du Tour de France et porté le maillot jaune durant trois étapes.

La rouleuse apporte à la Suisse une première médaille dans ces Mondiaux québécois. Elle tentera d'améliorer sa moisson lors du contre-la-montre par équipes mardi et sur la course en ligne samedi. (btr/ats)

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