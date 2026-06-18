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Tour de Suisse: Romain Grégoire a été le plus rapide au sprint

First placed Romain Gregoire from France, of Groupama-FDJ United, celebrates as he crosses the finish during the second stage, a 158 km race with start and finish in Locarno, Switzerland, at the 89th ...
Le Français Romain Grégoire lors de la 89e édition du Tour de Suisse, le jeudi 18 juin 2026.Image: AP Keystone

Tour de Suisse: Romain Grégoire a été le plus rapide au sprint

La 2e étape du Tour de Suisse autour de Locarno a été remportée par Romain Grégoire. Le Français a été le plus rapide au sprint, alors que le maillot jaune Tadej Pogacar a encore creusé les écarts.
18.06.2026, 18:2518.06.2026, 18:25

Oh qu'ils ont eu chaud les échappés! Oh qu'il doit savourer cette victoire, Romain Grégoire. Le Français de Groupama FDJ a remporté la 2e étape du Tour de Suisse autour de Locarno sur 157,7 km. Il a été le plus rapide au sprint, alors que le maillot jaune Tadej Pogacar a encore creusé les écarts.

Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé

Romain Grégoire a levé les bras au ciel en étant le plus fort au sprint d'un résidu de six coureurs de la bonne échappée. Mais ces garçons ont bien failli se faire coiffer au poteau par... Tadej Pogacar bien entendu.

Un écart qui fond comme neige au soleil

Alors que les coureurs à l'avant comptaient 2'30 d'avance sur le peloton maillot jaune, l'équipe UAE a embrayé et l'écart s'est mis à fondre comme neige au soleil. Dans les deux dernières ascensions vers Fanghi et Orselina, le patron du cyclisme mondial a réduit l'écart à 40 puis 20 secondes. Avec le Tchèque Mathias Vacek, il a presque réussi un retour qui aurait à nouveau façonné sa légende. Heureusement pour l'intérêt de la course et du sport, il a manqué quelques mètres au Slovène pour réussir un nouvel exploit.

Reste que «Pogi» creuse bien évidemment son avance au général avec désormais 2'50 d'avance sur Richard Carapaz et 3'07 sur l'Italien Bagioli.

Vendredi, les coureurs auront droit à une étape en circuit autour de Bad Ragaz. Il y aura deux ascensions de première catégorie répertoriées, le Wildhaus et le Schwägalp. (ag/ats)

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