Une folle rumeur agite le cyclisme suisse

L'équipe Tudor dirigée par Fabian Cancellara pourrait recevoir un soutien de taille: celui de la marque Red Bull.

L'information est tirée du très sérieux Het Laatste Nieuws. Selon le journal flamand, l'équipe Tudor serait en négociation avec le géant Red Bull.

La venue de la marque autrichienne ferait sensation. Un accord offrirait à coup sûr de nouveaux moyens à l'équipe de Fabian Cancellara, déjà ambitieuse, puisqu'elle vient de recruter Marc Hirschi et Julian Alaphilippe. Deux coureurs qui, alignés aux côtés de Michael Storer et Matteo Trentin, vont permettre à la structure helvétique de participer aux plus grandes courses du calendrier international, dont le Tour de France.

La formation Tudor Pro Cycling en tête du peloton lors du dernier Tour de Romandie. Image: getty

Le journal Het Laatste Nieuws ne précise pas la nature de l'éventuel accord. Or selon ses informations, Red Bull pourrait devenir co-sponsor, ce qui signifie que la marque autrichienne viendrait accoler son nom à celui de Tudor. Il ne s'agirait donc pas d'une acquisition, comme ce fut le cas en début d'année, quand la société spécialisée dans les boissons énergisantes s'est emparée de 51% des parts de l'équipe allemande Bora-Hansgrohe.

Red Bull éviterait ainsi tout conflit d'intérêt et se trouverait davantage dans la situation de Decathlon. Le distributeur français est partenaire titre de l'équipe AG2R La Mondiale, mais aussi de Van Rysel Roubaix, via l'une de ses marques.

Une telle opération permettrait à Red Bull d'élargir sa présence actuelle dans le milieu du cyclisme sur route. Outre la possession de Bora-Hansgrohe, l'entreprise autrichienne sponsorise des coureurs professionnels, dont Wout van Aert, Zoe Backstedt et Kata Blanka Vas. Tom Pidcock arbore également un taureau sur son casque lorsqu'il court l'hiver dans les labourés ou l'été dans les Alpes avec son VTT.

Le Het Laatste Nieuws estime que l'arrivée de Red Bull pourrait permettre à la formation établie à Schenkon (LU) de recruter le Britannique. L'équipe de Cancellara aurait alors les reins suffisamment solides pour accueillir l'une des plus grandes stars de la discipline, après les millions investis sur Marc Hirschi et Julian Alaphilippe. Le spécialiste des boissons énergisantes a déjà joué un rôle dans la venue d'un coureur dans une équipe. Il est à l'origine du transfert de Primoz Roglic de Visma-Lease a Bike vers Bora-Hansgrohe, alors qu'il ne détenait pas encore sa nouvelle structure.

Cette hypothèse fait suite aux rumeurs de départ de Tom Pidcock, en froid avec Ineos Grenadier. Privé par son équipe de Tour de Lombardie alors qu'il affichait une excellente condition, et épinglé en interne pour sa polyvalence et son manque de résultats sur route, notamment sur les courses à étapes, alors qu'il coûte cher à John Allert, le Britannique a été annoncé début octobre dans le collectif de la formation helvétique Q36.5.

Or cette structure n'a pas la carrure de Tudor et Pidcock est bien trop fort pour y évoluer. Les négocations n'ont donc pas abouti.

Le coureur trouverait en revanche en Tudor une formation ambitieuse et digne d'une équipe World Tour. Il reviendrait aussi sur les cycles BMC, qu'il chérit depuis qu'il a remporté son premier titre de champion olympique sur un modèle de la manufacture helvétique. Or mardi et malgré la querelle, une source fiable a déclaré auprès de Cyclingnews que Tom Pidcock, en contrat chez Ineos Grenadier jusqu'en 2027, est pressenti pour rester au sein de la formation britannique au moins une saison supplémentaire.

Le double champion olympique de VTT ne devrait donc pas courir pour une équipe suisse en 2025, mais ce n'est peut-être que partie remise, surtout si un accord entre Tudor et Red Bull vient à être trouvé. Pour rappel, les deux marques sponsorisent déjà l'équipe Alinghi. Une telle union pourrait donc avoir du sens: après la F1 des mers, celle des routes du Tour de France.