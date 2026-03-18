Le rituel controversé de Chelsea évolue

Les Blues, qui ont récemment adopté une nouvelle routine d’avant-match, l’ont modifiée mardi face au Paris Saint-Germain, après la scène ubuesque observée en championnat.

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Depuis quelques semaines, Chelsea s’adonne à un nouveau rituel d’avant-match: les joueurs se regroupent au centre du terrain, forment un cercle, se motivent avec un dernier discours et poussent un cri de guerre.

«L’idée vient des joueurs, et j’aime beaucoup ça parce qu’ils font preuve d’unité, de solidarité et d’esprit d’équipe, et je pense que c’est essentiel. Avant toute chose, avant même de parler de tactiques ou de systèmes, il vous faut un groupe de joueurs prêts à courir et à se battre les uns pour les autres», a déclaré leur entraîneur Liam Rosenior au sujet de cette nouvelle habitude.

Mais samedi, contre Newcastle, ce rituel a pris une tournure inattendue lorsque l’arbitre de la rencontre, Paul Tierney, qui attendait les joueurs au centre du terrain pour donner le coup d’envoi, a refusé de se décaler afin de permettre aux Blues de mettre en place leur routine.

Une réaction qui n’a pas freiné les hommes de Liam Rosenior, lesquels ont encerclé l’officiel, offrant une scène totalement ubuesque, voire controversée, certains estimant qu’il s’agissait d’une forme d’intimidation.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: extern / rest

La séquence avait provoqué de vives réactions et suscité des remous qui, visiblement, n’ont pas plu au sein du club. Ainsi, le Daily Mail annonçait, avant le match contre le Paris Saint-Germain, mardi en Ligue des champions, qu’il y avait de fortes chances que le rituel des Blues évolue. Les propos de Liam Rosenior allaient également dans ce sens: «Ce que nous ne voulons pas, c’est provoquer ou nous attirer des ennuis. Nous déciderons sur le terrain comment nous agirons».

Le journal britannique avait vu juste. Mardi, les coéquipiers de Cole Palmer ont bel et bien modifié leur habitude, décalant leur cercle de quelques mètres pour ne plus empiéter sur le rond central. Ils ont effectué leur routine dans le camp parisien avant de regagner le leur, les deux équipes devant changer de côté.

L'ultime discours de motivation n’a cependant pas eu l’effet escompté, puisque les Blues se sont inclinés 3-0 à domicile et ont été éliminés 8-2 sur l’ensemble des deux matchs par le Paris Saint-Germain, qui affrontera le vainqueur du duel Liverpool-Galatasaray lors des quarts de finale de la Ligue des champions.

(roc)