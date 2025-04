Ces gaffes lors des hymnes ont créé des scandales diplomatiques

«Chers Brûleurs de Loups de Grenoble,

Nous ne vous reprochons pas de confondre la Suisse et la Suède, cela peut arriver aux meilleurs voisins. La Suède est un magnifique pays sans aucun doute mais la Suisse a aussi de très beaux endroits. Venez nous rendre visite et laissez-vous convaincre. Nous sommes heureux d'inviter les joueurs, le staff et l'équipe technique de la patinoire Polesud au "Jungfraujoch - Top of Europe" dans l'Oberland bernois. Nous avons hâte de vous accueillir. Bisous!»