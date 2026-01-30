Paris et Monaco vont se retrouver en Coupe d'Europe. Image: AP

Deux surprises lors du tirage de la Ligue des champions

Le tirage au sort des barrages de C1 a été effectué ce vendredi midi avec deux chocs au programme.

Deux jours après la dénouement de la phase de ligue, l'UEFA a procédé ce vendredi midi au tirage au sort des barrages avec les équipes ayant terminée entre la 9e et la 24e place lors de la première partie de compétition. «Nos attentes ont une nouvelle fois été dépassées avec une 8e journée riche en émotions, a déclaré le secrétaire général de l'UEFA, Giorgio Marchetti. Le 487e et dernier but de la phase de groupes a été marqué par un gardien de but à la 98e minute pour qualifier son équipe! Je suis sans voix.»

Plusieurs grandes équipes étaient impliquées dans le tirage au sort de ce vendredi midi, dont le tenant du titre (PSG) et le finaliste de la dernière édition (Inter Milan).

Paris affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages d'accession aux 8e de finale. Le PSG aura l'avantage de recevoir au match retour. Ces barrages seront marqués par d'autres retrouvailles. le Real Madrid va affronter le Benfica Lisbonne en février, l'occasion d'une revanche après la défaite 4-2 de l'équipe de Kylian Mbappé mercredi lors de la dernière soirée de la phase de ligue. Le scénario fou de cette rencontre, avec un but dans les derniers instants du gardien benfiquiste Anatolii Troubine, a participé à éliminer Marseille de la Ligue des champions, tout en menaçant de plonger le Real dans une nouvelle crise.

Voici tous les matchs des barrages:

Benfica-Real Madrid

Bodø/Glimt-Inter Milan



Monaco-PSG

Qarabağ-Newcastle

Galatasaray-Juventus

Club Bruges-Atletico Madrid

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Pour connaître les affiches potentielles du reste de la compétition et avoir le tableau complet de la phase finale de C1, il faudra attendre un deuxième tirage au sort. Celui-ci sera organisé le 27 février.

Pour rappel, voici le calendrier de la compétition: