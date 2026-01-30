pluie et neige
Deux surprises lors du tirage de la Ligue des champions

PSG&#039;s Desire Doue, left, and Monaco&#039;s Vanderson fight for the ball during the French Super Cup final match between Paris Saint Germain and Monaco in Doha, Qatar, on Sunday, Jan. 5, 2025.(AP ...
Paris et Monaco vont se retrouver en Coupe d'Europe.Image: AP

Le tirage au sort des barrages de C1 a été effectué ce vendredi midi avec deux chocs au programme.
30.01.2026, 12:2830.01.2026, 12:45

Deux jours après la dénouement de la phase de ligue, l'UEFA a procédé ce vendredi midi au tirage au sort des barrages avec les équipes ayant terminée entre la 9e et la 24e place lors de la première partie de compétition. «Nos attentes ont une nouvelle fois été dépassées avec une 8e journée riche en émotions, a déclaré le secrétaire général de l'UEFA, Giorgio Marchetti. Le 487e et dernier but de la phase de groupes a été marqué par un gardien de but à la 98e minute pour qualifier son équipe! Je suis sans voix.»

Plusieurs grandes équipes étaient impliquées dans le tirage au sort de ce vendredi midi, dont le tenant du titre (PSG) et le finaliste de la dernière édition (Inter Milan).

Paris affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages d'accession aux 8e de finale. Le PSG aura l'avantage de recevoir au match retour. Ces barrages seront marqués par d'autres retrouvailles. le Real Madrid va affronter le Benfica Lisbonne en février, l'occasion d'une revanche après la défaite 4-2 de l'équipe de Kylian Mbappé mercredi lors de la dernière soirée de la phase de ligue. Le scénario fou de cette rencontre, avec un but dans les derniers instants du gardien benfiquiste Anatolii Troubine, a participé à éliminer Marseille de la Ligue des champions, tout en menaçant de plonger le Real dans une nouvelle crise.

Cette scène de Ligue des champions est folle

Voici tous les matchs des barrages:

  • Benfica-Real Madrid
  • Bodø/Glimt-Inter Milan
  • Monaco-PSG
  • Qarabağ-Newcastle
  • Galatasaray-Juventus
  • Club Bruges-Atletico Madrid
  • Borussia Dortmund-Atalanta
  • Olympiacos-Bayer Leverkusen

Pour connaître les affiches potentielles du reste de la compétition et avoir le tableau complet de la phase finale de C1, il faudra attendre un deuxième tirage au sort. Celui-ci sera organisé le 27 février.

Pour rappel, voici le calendrier de la compétition:

  • Barrages : 17/18 et 24/25 février
  • Huitièmes de finale : 10/11 et 17/18 mars
  • Quarts de finale : 7/8 et 14/15 avril
  • Demi-finales : 28/29 avril et 5/6 mai
  • Finale : 30 mai (Budapest)
