Kylian Mbappé n'excelle pas dans tous les domaines. image: keystone/shutterstock

Mbappe souffre d'une statistique indigne de son talent

Le Français du Real Madrid aura l'occasion de corriger cette anomalie ce mardi soir (21h00), lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre l'Atlético.

Plus de «Sport»

En Suisse, nombreuses étaient les personnes à se moquer de Kylian Mbappé après son tir au but raté contre la Nati, en 8e de finale de l'Euro 2021. Ces mêmes personnes font peut-être aussi partie des plus de 138 000 followers d'un compte X qui prend un malin plaisir à railler l'attaquant français du Real Madrid.

Quotidiennement, le compte en question dénombre le nombre de jours, depuis le premier match pro de Mbappé (en décembre 2015), pendant lesquels l'attaquant n'a pas marqué un coup franc. Ce mardi 4 mars, la publication annonce 3384 jours. C'est vrai: en dix ans de carrière, la star n'a toujours pas inscrit le moindre but sur coup franc direct.



Une statistique étonnante, quand on sait que Mbappé a pourtant le pied habile: oui, malgré son échec face à Yann Sommer il y a bientôt quatre ans, le numéro 9 du Real est, par exemple, un spécialiste des penalties (il en a transformé plusieurs cette saison). Et le staff madrilène en avait fait l'un des tireurs attitrés de coups francs à son arrivée, l'été dernier.

Dans son édition de novembre 2024, le magazine français So Foot tente de comprendre cette anomalie. Il inclue le cas spécifique de Kylian Mbappé dans un constat général: les buts sur coups francs directs se font de plus en plus rares. Comprendre aussi: les spécialistes de l'exercice sont en voie d'extinction.

So Foot donne ce chiffre, en citant Opta, site spécialisé dans les statistiques: entre 2008 et 2011, 33 coups francs directs ont été marqués en moyenne par saison dans les cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). «Depuis, ce nombre n'a cessé de baisser, jusqu'à descendre à 15 en 2020».

Et ce ne sont pas les joueurs du Real Madrid, cette saison, qui feront remonter la moyenne: ils n'ont inscrit aucun goal dans cet exercice jusqu'à présent en Liga.

De moins en moins d' opportunités

So Foot et ses interlocuteurs expliquent cette chute de goals sur coups francs directs notamment par le fait que les footballeurs préfèrent désormais botter ces coups de pied arrêtés de manière indirecte, en centrant pour un coéquipier plutôt qu'en tirant au but.

Autre explication: le jeu passe de plus en plus par les côtés, en délaissant le centre du terrain. Conséquence? Les équipes bénéficient de moins en moins de fautes intéressantes dans l'axe du but, à l'orée des seize mètres. En plus, cette décentralisation du jeu a fait disparaître les numéros 10, qui étaient souvent – grâce à leur jolie patte – les tireurs de coups francs attitrés.

A sa décharge, Kylian Mbappé a une autre raison de n'avoir pas cartonné, jusqu'à maintenant, dans cet exercice: malgré son statut, il s'y est peu essayé. 20 Minutes détaillait, en novembre dernier, que le Français n’avait «pris la charge que de 19 coups francs – clubs et sélection confondus – chez les pros». Au Paris Saint-Germain, il était barré par deux grands spécialistes: Neymar et Messi.

On sait que ce coup franc n'a pas fini au fond des filets. Image: keystone

L'essai le plus concluant de Mbappé reste à ce jour une frappe sur le poteau, en janvier 2022 face à Lyon. Il espère corriger le tir dès ce mardi soir (21h00) à domicile face à l'Atlético Madrid, en match aller du 8e de finale de Ligue des champions.