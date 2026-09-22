Kylian Mbappé a trouvé une astuce pour ses chaussures

Avant de chausser officiellement les crampons «On», l’attaquant du Real Madrid a choisi de masquer les signes distinctifs de son équipementier historique.

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Kylian Mbappé a traversé ces derniers jours avec des fortunes diverses. Sur le terrain, l’attaquant français et le Real Madrid ont subi un revers douloureux en s’inclinant 2-1 face à leur voisin et rival, l’Atlético de Madrid. Une défaite aux conséquences comptables importantes, puisqu’elle laisse déjà les Merengues à six longueurs du FC Barcelone au classement de la Liga. Mais sur le plan personnel, le capitaine des Bleus avait une raison de sourire: il vient d’officialiser son engagement avec «On», qui fait de lui le nouveau visage des ambitions de la marque suisse dans l’univers du football.

Sur la pelouse ce week-end, Kylian Mbappé arborait encore ses habituelles «Nike Mercurial Superfly», mais dans une version entièrement blanche. Le célèbre logo de la marque américaine avait été dissimulé, au point qu’il fallait observer attentivement la chaussure pour tenter d’apercevoir la fameuse virgule de Nike.

Les chaussures de Mbappé en gros plan. Image: www.imago-images.de

La raison de ce camouflage est simple: les futurs crampons «On» du Français ne seront disponibles qu’à partir de 2027. Déjà engagé avec la marque suisse, Mbappé semble donc avoir choisi de ne plus afficher les signes distinctifs de son équipementier historique en attendant de pouvoir fouler les terrains avec ses nouvelles chaussures.

Interrogé sur cette transition, Kylian Mbappé assure qu’il portera «très bientôt» son nouveau matériel.

«Nous sommes en train de finaliser le produit, mais il était important de montrer aux gens toutes les étapes et de partager avec eux le processus de fabrication. Je ne voulais pas simplement arriver du jour au lendemain avec mes nouveaux crampons, comme cela se fait habituellement.»

En attendant le lancement officiel de son nouvel équipement, le capitaine des Bleus devrait donc encore évoluer avec ses chaussures Nike lors des prochains rendez-vous de l’équipe de France, à commencer par celui de vendredi en Turquie.

(jcz)