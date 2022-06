Delfina Suarez (11 ans), la fille de Luis Suarez, est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, et pas forcément pour les bonnes raisons. image: twitter

Des internautes TikTok fantasment sur la fille de Luis Suarez, 11 ans

Une vidéo de Delfina Suarez, fille du célèbre footballeur uruguayen, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle est accompagnée de nombreux messages à caractère sexuel. De quoi choquer et dégoûter.

Delfina Suarez est partout sur les réseaux sociaux depuis deux jours. Et notamment sur TikTok, où une vidéo montrant la fille de Luis Suarez qui accompagne son père sur le terrain est devenue virale.

Delfina, 11 ans, est vêtue du maillot de l'Atlético Madrid, club où son paternel a évolué ces deux dernières saisons. La pré-ado ne semble pas du tout intimidée par les caméras et les milliers de spectateurs dans le stade. Elle sourit, remet ses cheveux derrière les oreilles et remonte son chandail rouge et blanc.

Des images, anodines, partagées en masse sur TikTok et qui ont suffi à titiller la libido de certains internautes... Leurs commentaires sur la pré-adolescente qui accompagnent cette vidéo ont de quoi interpeller.

«Je suis fraîchement amoureux»

«Mon nouveau crush»

«Les gars, je vais aller régler ça maintenant»

«Où habite-t-elle?»

«Ça vous dérange si j'emprunte cette vidéo rapidement?»

«J'ai déjà son snap les gars 😏 »

Ces messages ont scandalisé de nombreux autres internautes, qui rappellent que la fille n'est qu'une enfant âgée de 11 ans et qu'il est donc déplacé d'avoir, et pire, d'avouer des fantasmes sur elle.

Une utilisatrice de Twitter a fait part de son choc et de son dégoût en publiant une capture d'écran affichant les recherches fréquentes faites en anglais sur TikTok au sujet de Delfina Suarez. Plusieurs d'entre elles érotisent la pré-ado:

«La fille de Suarez en costume de bain»

«Les pieds de la fille de Suarez»

«La fille de Suarez dans le bain»

Sur Instagram, des comptes de fan de Delfina Suarez sont même déjà créés, alors que la fille du footballeur uruguayen ne doit sa notoriété qu'à la célébrité de son père. Etonnant, donc, de vouer un tel culte à une enfant à la vie, au final, très banale.

Une chose est certaine, ses parents et elle réfléchiront à deux fois avant de poster des contenus qui la mettent en scène sur les réseaux sociaux...