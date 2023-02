Sion a-t-il été lésé par l'arbitrage contre Zurich? On a vérifié

«Il m'a un peu frappé. La vérité est que je voulais le frapper, mais cela ne devrait pas arriver ici, j'espère qu'ils le puniront pour l'exemple. J'ai été décontenancé. Je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre.»

«Il m'a poussé par derrière et a essayé de me frapper», a décrit Dmitrovic au micro de Movistar+.

Marko Dmitrovic a eu très peur, jeudi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Dans le temps additionnel du barrage retour de Ligue Europa entre le PSV et son club de Séville (3-2 en cumulé pour le club andalou), le portier a été agressé par un fan néerlandais surgi de la tribune.

Scène surréaliste en Ligue Europa jeudi soir: un spectateur d'Eindhoven a agressé Dmitrovic en pleine partie. «Je ne me suis jamais battu de ma vie, mais je sais me défendre», a répliqué le portier de Séville.

Il entre sur le terrain et assène une patate au gardien

