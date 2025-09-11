en partie ensoleillé17°
Football: Fabio Silva et Christantus Uche raillés sur Instagram

Christantus Uche (à gauche) et Fabio Silva n'ont pas marqué des points sur Instagram.
Christantus Uche (à gauche) et Fabio Silva n'ont pas marqué des points sur Instagram. image: getty/shutterstock

Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu

Fabio Silva (ex-Wolverhampton) et Christantus Uche (ex-Getafe) se sont fait griller sur Instagram après une bourde de communication.
11.09.2025, 12:0311.09.2025, 12:03
Yoann Graber
Yoann Graber
Fabio Silva publiait le 29 août sur Instragram un très beau message, plein d'émotions. L'avant-centre portugais (23 ans) y fait ses adieux aux fans de Wolverhampton, qu'il quitte après cinq ans pour le Borussia Dortmund.

«Quand je suis arrivé, j'étais plein d'ambition, de rêves et d'envie de faire bouger les choses. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur des attentes», commence par écrire celui qui n'a disputé que 62 matchs de Premier League et a enchaîné les prêts. Il poursuit, avec beaucoup de philosophie:

«Mais le football et la vie ne se résument pas à des chiffres ou à des moments sur le terrain. Pendant mon séjour ici, j'ai grandi, j'ai appris et, surtout, j'ai découvert le vrai sens de la famille.»

Le Portugais conclut ce texte de six paragraphes avec un poignant: «Merci Wolverhampton. Du fond du cœur».

WALSALL, ENGLAND - JULY 30: Fabio Silva of Wolverhampton Wanderers looks on during the pre-season friendly match between Wolverhampton Wanderers and RC Lens at Pallet-Track Bescot Stadium on July 30, ...
Fabio Silva, arrivé à Wolverhampton en 2020, a signé au Borussia Dortmund. image: getty

Un message qui, à première vue, devrait ravir les fans. Seulement voilà: quatre jours plus tard, l'attaquant de Getafe en Espagne, Christantus Uche (22 ans), en partance pour Crystal Palace, postait exactement le même texte, mot pour mot. Le Nigerian a heureusement pris le temps de changer quand même les noms des clubs, pour qu'ils collent à son propre transfert.

Beaucoup d'internautes ont remarqué que ces deux footballeurs – qui n'ont rien à voir ensemble, ni par leur nationalité ni par leur parcours – avaient publié un message identique. Ces mêmes internautes ne sont pas naïfs: il est invraisemblable que Silva et Uche choisissent exactement les mêmes mots, sur six paragraphes, pour exprimer leurs sentiments.

La publication Instagram d'Uche

Image
image: instagram

Du coup, nombreux sont ceux qui accusent le Portugais et le Nigerian soit d'avoir utilisé ChatGPT, soit de s'être copié, soit d'avoir mandaté la même aide externe (un responsable communication?) pour écrire leurs adieux.

Dans tous les cas, les messages des deux footballeurs sonnent tout à coup beaucoup moins sincères et spontanés. Ce qui est évidemment un gros problème quand on a joué, comme eux, dans le registre des émotions et d'un lien intime avec le club et ses fans.

Les critiques de certains internautes, en commentaires de la publication, sont virulentes. C'est surtout le cas sous celle de Christantus Uche, qui a posté après Fabio Silva. Exemples:

«Imaginez qu'un club ait si peu d'importance à vos yeux que vous utilisiez ChatGPT à la place de vos propres mots»
«Tu n'as même pas réussi à rédiger ton propre message d'adieu à un club»
«Il gagne des millions et se fiche complètement de ses fans, il n'est même pas capable d'écrire un message d'adieu de 4 ou 5 phrases. Quel personnage sans caractère et sans personnalité!»
SEVILLE, SPAIN - AUGUST 25: Christantus Uche of Getafe CF looks on during the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Getafe CF at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on August 25, 2025 in Seville, Sp ...
Christantus Uche a été vivement critiqué dans les commentaires de sa publication Instagram. image: getty

Cette histoire nous rappelle l'importance qu'a pris, pour les footballeurs (et les sportifs en général), la communication sur leurs réseaux sociaux privés. Elle souligne aussi qu'il est crucial de soigner cette communication – en la personnalisant, notamment –, sous peine qu'elle devienne contre-productive. Fabio Silva et Christantus Uche en ont fait l'amère expérience. A n'en pas douter: les deux attaquants soigneront la finition, devant le but mais aussi désormais sur leur clavier.

