HC Davos

La Coupe Spengler a une «dette» envers des clubs suisses

Le mythique tournoi grison doit quelque chose à trois équipes de National League. Explications.
06.01.2026, 05:3306.01.2026, 05:33
Julien Caloz
Julien Caloz

La Coupe Spengler est l'un des plus beaux tournois au monde et il est normal que beaucoup d'équipes souhaitent y prendre part. Mais les places sont chères: seules six formations sont autorisées à y participer chaque année lors de la période des Fêtes: Davos, le Team Canada et quatre invités. Or on sait déjà que les Langnau Tigers devraient être de la partie en 2026, et cela n'est pas un hasard.

«La Coupe Spengler a une sorte de dette envers les clubs bernois qui nous ont beaucoup aidés pendant la crise du coronavirus», a récemment confié Marc Gianola, le directeur du tournoi grison, au Quotidien Jurassien. Le média souhaitait savoir si Ajoie avait une chance d'y participer un jour. Gianola a répondu que «toutes les équipes suisses avaient cette possibilité», avant donc d'évoquer le cas particulier des clubs bernois.

Open ceremony with Mascotte Hitsch and Marc Gianola before the game between HC Fribourg-Gotteron of Switzerland and HC Sparta Praha of Czech Republic, at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in ...
Marc Gianola avec la mascotte de la Coupe Spengler.Keystone

Ils sont au nombre de trois en National League: Langnau, Berne et Bienne. Or qu'ont fait ces trois équipes pour être aussi bien vues par le directeur de la Coupe Spengler? Quelle est cette fameuse «dette» dont parle Marc Gianola? Pour le savoir, nous avons lancé un coup de fil au «maître des glaces», notre expert Klaus Zaugg.

Il rappelle qu'en 2021, soit pendant la crise du Covid, deux équipes (Team Canada et Ambri) avaient dû se retirer du tableau six jours avant le début de la compétition. Pour les remplacer, les organisateurs avaient alors invité les Slovaques du HC Slovan Bratislava et une sélection de joueurs issus principalement des trois clubs bernois de National League. «Berne, Bienne et Langnau avaient décidé spontanément de faire une équipe pour permettre au tournoi de se disputer normalement», explique Klaus Zaugg. Le nom de cette formation inédite: Bern Sélection.

Malheureusement, cette équipe n'a jamais eu la chance de disputer la moindre minute de jeu puisque l'édition 2021 de la Coupe Spengler a été annulée le 25 décembre en raison de la pandémie. «Les joueurs bernois étaient déjà sur la route, dans leur voiture, quand ils ont reçu le coup de téléphone leur annonçant l'annulation du tournoi», relate notre expert.

L'équipe de «Bern Selection»:

Gardiens: Joren van Pottelberghe (Bienne), Daniel Manzato (Berne)
Défenseur: Juuso Hietanen (Ambri) , Colin Gerber (Berne), Anthony Huguenin (Langnau), Beat Forster (Bienne), Noah Schneeberger (Bienne), Miro Zryd (Langnau), Alexander Yakovenko (Bienne), Mika Henauer (Berne).
Attaquants: Phil Varone (Berne), Vincent Praplan (Berne), Bobby Ryan (agent libre), Christian Thomas (Berne), Lauri Korpikoski (Bienne), Alexandre Grenier (Langnau), Keijo Weibel (Langnau), Flavio Schmutz (Langnau), Elvis Schläpfer (Bienne), Jere Sallinen (Bienne), Tino Kessler (Bienne), Thierry Bader (Berne), Harri Pesonen (Langnau), Cory Conacher (Berne), Jesper Olofsson (Langnau), Nolan Diem (Langnau)
Entraîneurs: Antti Törmänen (Bienne, Head Coach), Jason O’Leary (Langnau, Assistant Coach), Johan Lundskog (Berne, Assistant Coach)

Les maillots qui avaient été conçus pour l'évènement n'ont donc jamais été portés. Ils ont toutefois fait le bonheur des collectionneurs, fiers de posséder cette tunique historique, sur laquelle figurent les logos des trois clubs d'ordinaire rivaux.

Les organisateurs de la Coupe Spengler, eux, n'ont jamais oublié le geste et «le soutien indéfectible» des clubs bernois en 2021, dont ils sont aujourd'hui encore reconnaissants. Puisque Berne ne veut pas disputer le tournoi grison, et que Bienne ne semble pas très intéressé non plus, ce sont les Langnau Tigers qui devraient défendre les couleurs du canton durant les fêtes 2026.

