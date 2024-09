Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers ne pourront pas compter sur le soutien de leurs fans lors de leur prochain match à Sion. Image: KEYSTONE

Le FC Bâle est furax contre les autorités

Les mesures contre le club et ses fans, suite à la bagarre impliquant des hooligans bâlois fin août à Sion, sont connues. Et elles ne plaisent pas du tout au FCB.

Le samedi après-midi 31 août dernier a été électrique dans les rues de Sion. La cause? Une bagarre opposant des supporters du FC Bâle à ceux du FC Sion, avant le match de Super League entre ces deux équipes. Résultat: un jeune homme de 18 ans, blessé, a dû être hospitalisé.

«Il est désormais certain que les agressions ont été provoquées par des supporters bâlois», a tranché mercredi, dans un communiqué, la Conférence des directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP). Les autorités qui dépendent de celle-ci ont donc pris des mesures contre les fans du FC Bâle (et elles impliquent aussi directement le club):

Le secteur visiteur sera fermé lors du prochain match opposant les deux équipes au stade de Tourbillon. Et aucun billet, dans le reste de l'enceinte, ne sera vendu à un Bâlois. C'est au club rhénan de tout mettre en œuvre pour que ses fidèles ne se rendent pas à Tourbillon.

lors du prochain match opposant les deux équipes au stade de Tourbillon. Et aucun billet, dans le reste de l'enceinte, ne sera vendu à un Bâlois. C'est au club rhénan de tout mettre en œuvre pour que ses fidèles ne se rendent pas à Tourbillon. Les supporters bâlois font désormais l'objet d'une «surveillance renforcée» jusqu'à la trêve hivernale. Autrement dit: au prochain écart, la Muttenzerkurve (la tribune du Parc Saint-Jacques où se réunissent les plus fervents fans du FCB) sera fermée.

Le secteur visiteur bâlois, très rempli, lors de Sion-Bâle à Tourbillon le 31 août 2024. Image: KEYSTONE

Le FC Bâle a réagi dans la foulée à travers un communiqué. Et autant dire que ses dirigeants en ont gros sur la patate face à ces décisions de la CCDJP.

Pour commencer, ils estiment que ce n'est pas au club de payer pour le comportement d'individus isolés, qui ne sont pas affiliés officiellement au FC Bâle. «L'incident s'est produit bien avant l'arrivée du train spécial transportant les supporters du FCB», font-ils remarqué.

Le club rhénan se plaint aussi d'un manque de communication de la CCDJP. Celle-ci lui a ordonné, rappelle-t-il, de «faire comprendre clairement à ses supporters les conséquences de nouvelles fautes pour leur propre club». Problème, selon les boss bâlois: on ne leur a pas dit qui était impliqué dans ces bagarres, ni comment. Ils estiment donc impossible de faire de la prévention ciblée et utile.

Mais surtout, le FCB critique des sanctions collectives qui sont, selon lui, injustes et «contre-productives». Injustes, car elles punissent des supporters innocents qui n'ont rien à voir avec ces incidents. Cette décision «confirme malheureusement la tendance des autorités, qui ont récemment été souvent unilatérales, vers une criminalisation généralisée des supporters de football», assène le club rouge et bleu. Il poursuit:

«La mesure adoptée aujourd'hui ne permet pas d'autre sentiment que celui d'une punition collective, qui n'a aucun effet préventif sur le développement ultérieur, bien au contraire»

Les dirigeants rhénans concluent leur communiqué en espérant «que le dialogue avec les autorités redeviendra le plus rapidement possible plus constructif».