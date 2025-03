Thomas Müller (à gauche) ne peut pas porter le maillot rouge du Bayern en Ligue des champions, contrairement à celui crème d'Alphonso Davies (à droite). image: keystone/shutterstock

Le Bayern a interdiction de porter son maillot principal en Champions League

Les Bavarois reçoivent Leverkusen ce mercredi (21h00), en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais ils ne peuvent pas jouer avec leur chandail domicile rouge, et il y a une raison précise.

Plus de «Sport»

Le Bayern Munich reçoit Leverkusen ce mercredi soir (21h00), en match aller du 8e de finale de Ligue des champions. Un duel 100% allemand, donc, dans lequel les Munichois ne partent pas forcément favoris, et ce même s'ils mènent la Bundesliga, avec 8 points d'avance sur Leverkusen (2e) justement.

Cette saison, le Bayern n'a pas réussi à battre Granit Xhaka et ses coéquipiers: les deux duels en championnat se sont soldés sur des nuls (1-1 à Munich en septembre, 0-0 à Leverkusen le 15 février) et le club rhénan est allé battre les Bavarois, sur leur pelouse, en 8e de finale de Coupe d'Allemagne (0-1). Sans parler du traumatisme du dernier exercice, quand Leverkusen a chipé le titre de champion national (son premier) au Rekordmeister.

C'est donc une bête noire que le Bayern Munich accueille ce mercredi. Et il sera, en plus, privé de l'un de ses repères: son maillot principal. En effet, l'UEFA – organisatrice de la Ligue des champions – interdit aux Munichois de porter leur chandail domicile, tout rouge avec des motifs noirs, dans cette compétition.

La raison? Le contraste entre les numéros et noms des joueurs en noir et le rouge foncé du maillot n'est pas assez fort. Comme le rappellent plusieurs médias, l'instance européenne est particulièrement stricte dans son règlement sur ce point, qui vise à assurer le confort de vue pour les spectateurs et téléspectateurs.

Harry Kane et ses coéquipiers ne peuvent pas porter cet équipement en Ligue des champions. Image: keystone

La fédération allemande (DFB) est, elle, moins regardante: le Bayern peut arborer sans aucun souci cette tenue dans les compétitions nationales. Ça avait d'ailleurs été le cas lors du 8e de Coupe d'Allemagne contre Leverkusen.

Le Rekordmeister aurait la possibilité d'utiliser son maillot rouge en Ligue des champions mais, pour ça, il lui faudrait floquer les numéros et noms des joueurs en blanc. Ainsi, le contraste entre les couleurs serait conforme au règlement de l'UEFA.

Fans en colère

Jusqu'à présent, les Bavarois ont donc choisi de ne pas changer de flocage. Du coup, ils ont dû jouer tous leurs matchs de Ligue des champions avec leur maillot crème ou leur équipement noir. Ce sera également le cas face à Leverkusen.

L'équipement crème est, lui, légal selon l'UEFA, car le contraste entre la couleur du maillot et celle du flocage est suffisant. Image: keystone

Cette situation énerve d'ailleurs les ultras du Bayern Munich, grands défenseurs des couleurs traditionnelles du club (le rouge et le blanc). Le mois passé, lors du barrage face au Celtic Glasgow, ils ont déployé deux banderoles pour faire part, à leur manière, de leur colère, tout en profitant de taper sur les dirigeants:

«L'attitude du FCB AG (l'AG du Bayern) est à l'image de ses maillots: méconnaissable. Même la mafia de l'UEFA dit: rouge-blanc est la seule option!»

Les banderoles des fans bavarois (en anglais), au Celtic Park de Glasgow le 12 février. image: x

On imagine quand même que les fans du Bayern fêteraient très volontiers ce printemps un septième sacre de leur club en Ligue des champions, même si leurs protégés portent d'autres couleurs que du rouge et blanc.