Kevin De Bruyne, le taiseux devenu leader d'une génération dorée

Il est l'un des joueurs préférés de Pep Guardiola à City et est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de son pays. Mais la «génération dorée» belge n'a plus beaucoup de temps et un seul homme peut tout changer: Kevin De Bruyne.

Sur sa première touche, Kevin De Bruyne emmène le ballon d'un petit extérieur piqué qui élimine la défense puis centre immédiatement entre trois adversaires pour Thorgan Hazard qui, seul face au but, n'a plus qu'à pousser le cuir. Le but marqué par la Belgique à l'Euro, l'an dernier face au Danemark, dit beaucoup de Kevin De Bruyne. La star de City voit des passes que peu d'autres joueurs voient. Une qualité d'observation/d'anticipation qui lui a valu le surnom de «roi des assists».

L'action est à voir dès la 51e seconde. Vidéo: RTS

Le fait que De Bruyne ait ensuite marqué le but de la victoire (2-1) montre qu'il ne se contente pas de préparer les actions, mais qu'il peut aussi les terminer. Avec 25 réussites et 46 assists, il est d'ailleurs le 2e buteur de l'équipe nationale belge derrière le recordman Romelu Lukaku (68 buts). En ce qui concerne les assists, De Bruyne n'a aucun adversaire.

C'est aussi la raison pour laquelle la Belgique fait à nouveau partie du cercle élargi des favoris lors de cette Coupe du monde au Qatar.

Son calendrier 🇧🇪 23 novembre à 20h: Belgique-Canada

27 novembre à 14h: Belgique-Maroc

1er décembre à 16h: Croatie-Belgique

On dit depuis 2014 que les Diables rouges ont une «génération dorée». Mais le temps de cette «génération sans or» touche à sa fin. Eden Hazard, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Vincent Kompany ou encore Dries Mertens ont soit pris leur retraite, soit dépassé leur zénith.

Même Lukaku n'est plus aussi fiable qu'à l'Euro 2021 par exemple, où il avait marqué quatre buts en cinq matches. Au cours des douze derniers mois, il n'a fait qu'une seule apparition de 27 minutes en équipe nationale. Sinon, des blessures et une baisse de forme ont empêché le joueur de 29 ans d'être sélectionné. Il est tout de même revenu récemment d'une longue blessure à l'Inter Milan.

De Bruyne, quant à lui, fait toujours partie des meilleurs footballeurs du monde. Lors de l'attribution du Ballon d'Or 2022, il a été le premier Belge de l'histoire sur le podium. Le joueur de 31 ans est la dernière chance de la génération belge. Il y a quelques années, il semblait presque impensable qu'il soit un jour le leader d'une équipe, voire d'une génération. De Bruyne a toujours été une personne calme et réservée, comme il l'a lui-même écrit un jour à The Players' Tribune. Il introduisait son texte en avouant:

«Parler de moi est à peu près la chose la plus difficile que je puisse imaginer» Kevin de Bruyne

Sur le terrain, il était certes facilement irritable, «mais à côté de cela, j'étais très introverti». Cela n'a pas toujours été à son avantage, mais c'est aussi ce qui lui a permis d'avoir autant de succès. Lorsqu'il était adolescent et qu'il jouait à Genk, il a vécu pendant un an dans une famille d'accueil, car sa maison était à 2h de route. Après l'année scolaire, cette famille lui a dit au revoir et «à la rentrée». Mais lorsqu'il est arrivé chez lui, sa mère lui a expliqué en pleurant que la famille d'accueil ne voulait pas l'accueillir à nouveau. «Ils ont dit que tu étais trop calme. Ils ne pouvaient pas interagir avec toi.»

De Bruyne l'a pris personnellement. Les mots sont restés et ce jour-là, il s'est dit : «Tout va bien se passer, je vais bientôt jouer avec les pros. Quoi qu'il arrive, je ne rentrerai pas à la maison comme un raté.»

Kevin De Bruyne à l'âge de 18 ans avec le KRC Genk. Image: imago sportfotodienst

Il a utilisé le fait d'avoir été rejeté, de ne plus être désiré, comme moteur. Lors de son premier match après son retour à Genk, il a marqué cinq buts en une mi-temps pour la 2e équipe. Peu de temps après, il a rejoint les professionnels, comme il l'avait prévu. Mais il sera bientôt rejeté une nouvelle fois.

La fausse promesse de Mourinho

Peu avant ses 18 ans, il a fait ses débuts chez les professionnels et s'y est rapidement imposé. Il a été transféré à Chelsea en 2012 puis prêté directement à Brême. Là, il a enthousiasmé les fans avec dix buts et neuf passes décisives en 33 matches. «La saison a été formidable», estime De Bruyne. Le Borussia Dortmund, entre autres, a ensuite voulu le recruter, mais l'entraîneur de Chelsea, José Mourinho, s'est opposé à un transfert et lui a assuré qu'il ferait partie de l'équipe. Seulement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Après trois apparitions en début de saison, il a été écarté de l'équipe et vendu en hiver.

C'était à l'hiver 2014 et c'est à partir de là que l'ascension fulgurante allait commencer. En un an et demi au VfL Wolfsburg, il a conquis la ligue en un clin d'œil. Sa récompense a été son transfert à Manchester City, où il a également convaincu dès le début. Sous la houlette de l'entraîneur Pep Guardiola, arrivé chez les "Citizens" en 2016, il s'est encore plus épanoui.

«KdB» et Guardiola. Image: www.imago-images.de

Il a plusieurs fois été en tête de la liste des meilleurs passeurs, parfois de loin. À deux reprises, il a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League. De Bruyne partage avec le technicien catalan la même obsession du football.

C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles De Bruyne fait partie des joueurs préférés de Guardiola. Lors de leur première conversation, l'Espagnol a déclaré:

«Tu peux facilement être l'un des cinq meilleurs joueurs du monde.» Pep Guardiola

Une déclaration qui témoigne d'une reconnaissance mais aussi de grandes attentes. Guardiola a aussi déclaré après la victoire du 22 octobre contre Brighton, au cours de laquelle le Belge a marqué un but important, qu'il exigeait davantage de De Bruyne. «Il pourrait être meilleur, il ne joue pas à son plus haut niveau.»

Une semaine plus tard, les critiques étaient déjà oubliées. Manchester City a dû sa victoire contre Leicester à un coup franc de rêve tiré par le milieu de terrain.

«Je veux ce Kevin et nous avons besoin de ce Kevin», a déclaré Guardiola. Il peut marquer des buts et donner des passes décisives à l'aveugle. «Mais il doit aussi influencer le jeu au-delà de ça, et c'est ce qu'il a fait».

La Belgique peut se réjouir. Car sans un Kevin De Bruyne au sommet de sa forme, l'équipe de Roberto Martinez n'aura aucune chance de se battre pour le titre, et la «génération dorée» aucun espoir que le talent qu'on lui prête soit enfin récompensé.

