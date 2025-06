Gaia Realini (1m50) et les athlètes de poche sont impactés par une nouvelle règle. image: getty

Le cyclisme mène une réforme «insultante pour les femmes»

L'Union cycliste internationale (UCI) a décidé de modifier la largeur minimale des guidons, une décision qui suscite de vives réactions et provoque l’incompréhension, surtout dans le peloton féminin.

Le règlement technique de l’Union cycliste internationale (UCI) fait l’objet de mises à jour chaque début d’année, et 2026 ne fera pas exception à cette tradition.

Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, l’instance dirigeante du cyclisme mondial a annoncé plusieurs changements importants liés au matériel, dont un qui interpelle: celui relatif au guidon des vélos de route et de cyclo-cross.

A compter du 1er janvier, il devra mesurer au minimum 40 cm de largeur, une règle adoptée pour des raisons de sécurité. Les modèles trop étroits seraient en effet dangereux, car ils favorisent une mauvaise posture et compliquent la maniabilité du cycle.

Les coureurs y sont pourtant de plus en plus attachés. Et pour cause: un guidon de petite taille offre un avantage aérodynamique et permet de se faufiler au sein du peloton. L’exemple le plus marquant est sans doute celui de Taco van der Hoorn. Le Néerlandais mesure 1m87 et utilise un guidon de 32 cm, soit la largeur minimale fixée par l’UCI en 2023. A l'époque, l'instance souhaitait déjà limiter cette nouvelle mode.

Taco van der Hoorn est un adepte des petits cintres (le nom donné à la partie sur laquelle le cycliste pose les mains). Image: getty

L’Union cycliste internationale entend désormais renforcer le règlement, mais cette décision suscite une certaine incompréhension, parce que la largeur minimale de 40 cm ne tient pas compte de la morphologie des coureurs de petite taille, souvent des femmes, dont la largeur d'épaules est généralement inférieure à celle des hommes.

«L’UCI manque de considération pour la biomécanique humaine», a ainsi déploré Lee Prescott, président de l'International Bike Fitting Institute (IBFI), dans un communiqué. Cette organisation est considérée comme la référence en ergonomie du cyclisme. Elle alerte sur un risque élevé de blessures à long terme et estime que cette mesure est défavorable pour la posture, le confort et la sécurité des athlètes.

«La majorité des femmes et des hommes de petite taille sont mieux positionnés avec des guidons de 360 à 380 mm», souligne l'IBFI. D'ailleurs, selon BikeRadar, 14 des 18 coureuses de l’équipe Visma-Lease a Bike devront adopter un guidon plus large la saison prochaine, en raison de cette révision du règlement.

La réforme de l’UCI sur la largeur minimale des guidons ne manque évidemment pas de faire réagir dans le peloton. «Je ne comprends pas du tout ce que les vieux bonshommes de l’UCI ont mis en place. Je dirais que c’est misogyne, ou en tout cas défavorable aux petites coureuses», a notamment déclaré Felix Ørn-Kristoff, demi-frère d'Alexander Kristoff, auprès de la NRK.

Il n’est pas le seul à s'exprimer ainsi. «Le peloton féminin est à nouveau oublié», a lâché l'ancienne professionnelle Ine Beyen, interrogée par Sporza. De son côté, Niamh Fisher-Black, victorieuse d'une étape sur le Tour d’Italie féminin, a dénoncé une mesure «insultante pour les femmes» dans les colonnes d'Escape Collective, espérant qu’un compromis juste puisse finalement être trouvé.