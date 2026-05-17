Grasshopper est au cœur d'un immense scandale sportif

Privé de son stade à la date initiale du barrage retour, GC, contraint d’avancer la double confrontation contre Aarau, fausse non seulement ce duel décisif, mais aussi les résultats d’une ligue amateur.

Sebastian Wendel / ch media

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L'histoire commence avec Grasshopper, club le plus titré de Suisse, qui ne peut accueillir le match retour du barrage de promotion-relégation à la date initialement prévue: le 23 mai. Ni dans son stade ni ailleurs. Le Letzigrund est occupé ce jour-là en raison des préparatifs du concert de Metallica. Ailleurs, les autorités chargées de la sécurité ont refusé d’accueillir les Sauterelles, en raison des récents débordements graves de leurs supporters, notamment à Lausanne.

Le match retour du barrage se jouera donc le jeudi 21 mai. En conséquence, la rencontre aller a été avancée à ce lundi 18 mai. L’adversaire de GC, le FC Aarau, a accepté ce changement de calendrier à contrecœur. Mais le club n’est pas tendre avec les Hoppers. «Ce qui se passe ici est avant tout un aveu d’impuissance pour le football. On sait depuis des années qu’un barrage a lieu en fin de saison. Il est donc inacceptable que certains clubs n’aient pas de stade pour accueillir le match», a déclaré Sandro Burki, CEO du FCA, dans une interview accordée à CH Media, le groupe auquel watson appartient.

Aarau désavantagé



Les conséquences sont lourdes pour le FC Aarau. Vendredi soir, il a dû aligner son équipe type, car en tant que leader, il pouvait encore accéder directement à la Super League. Désormais, le club dispose de moins de temps pour remettre ses joueurs en forme, tant physiquement que mentalement, après la désillusion face à Yverdon (2-2). De son côté, GC est assuré depuis mardi dernier de participer au barrage et a pu ménager ses joueurs lors du dernier match de championnat, sans le moindre enjeu, samedi à Lausanne (1-3).

Du point de vue du FCA, ce changement de calendrier constitue un désavantage. Le défenseur Serge Müller a déclaré: «Nous disposons désormais de moins de temps pour récupérer. Il est incompréhensible que ce changement de calendrier pénalise le club de Challenge League. Mais il faut l’accepter, nous n’y pouvons rien».

De son côté, l'entraîneur de Grasshopper, Peter Zeidler, a fait jouer les juniors M21 samedi à Lausanne. Il ne comprend pas les critiques à ce sujet: «N’importe quelle autre équipe de Super League ferait de même». Il justifie cette décision par la nécessité de préserver ses joueurs. Sans ça, ils n’auraient pas eu assez de temps pour récupérer avant le match aller du barrage, lundi à Aarau. Zeidler assure ne jamais avoir connu un tel calendrier. L’entraîneur de GC passe toutefois sous silence le fait que son club est responsable de cette situation.

Peter Zeidler ne tolère aucune critique sur la manière d'agir des Hoppers. image: Keystone

Grasshopper fausse un autre championnat

Ce que Zeidler oublie également de dire, c'est que le déplacement de GC à Lausanne ne remet pas seulement en cause l'équité du barrage. Les répercussions sont encore plus graves dans une autre compétition: la 1re Ligue.

Les M21 de Grasshopper devaient se rendre samedi au FC Courtételle, en lutte avec le FC Langenthal pour la deuxième place, synonyme de barrages vers la Promotion League. Mais coup de théâtre: les Sauterelles ont déclaré forfait, car les juniors devaient remplacer les professionnels à Lausanne. Les Jurassiens critiquent certes l'attitude de GC, mais profitent tout de même de trois points gracieusement offerts dans leur duel face au FC Langenthal.

La Fédération suisse de football a annoncé qu'elle sanctionnera Grasshopper pour ne pas s’être présenté à Courtételle. Une amende est à prévoir, mais les Hoppers semblent tout à fait disposées à la payer, au vu des forces préservées pour la double confrontation décisive contre Aarau.