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Débordements à la gare après le derby Lausanne-Servette

Swiss riot police prohibit the access to the stadium, during the Super League Relegation Group soccer match of Swiss Championship between FC Lausanne-Sport, LS, and Grasshopper Club Zuerich, GC, at th ...
Avant le match, les supporters genevois ont refusé de se rendre directement dans le secteur qui leur était réservé (illustration).Image: KEYSTONE

Débordements à la gare après le derby Lausanne-Servette

Une quarantaine de supporters du FC Servette ont utilisé des engins pyrotechniques à l'intérieur de la gare de Lausanne dimanche soir. La police a riposté avec des balles en caoutchouc. Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs dommages matériels ont été constatés.
14.09.2026, 06:0614.09.2026, 06:06

Des débordements ont éclaté dimanche à la gare de Lausanne en marge du match de Super League entre le Lausanne-Sport et le FC Servette. Une quarantaine de supporters genevois ont utilisé des engins pyrotechniques en direction de la police. Les forces de l'ordre ont fait usage de balles en caoutchouc, a indiqué dimanche soir la police cantonale vaudoise.

A l'issue du match, les supporters du FC Servette ont été conduits en car jusqu'à la gare de Lausanne. La majorité d’entre eux a pris place à bord du train spécial. Une quarantaine de supporters, dont certains cagoulés, ont fait usage d'engins pyrotechniques et de mortiers «à l'intérieur de la gare, en direction des policiers présents». Les forces de l’ordre ont fait «usage de tirs de balles en caoutchouc», indique le communiqué.

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Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs dommages matériels ont été constatés. Une enquête a été ouverte.

Avant le match, à leur arrivée au Stade de la Tuilière, les supporters genevois avaient refusé de se rendre directement dans le secteur qui leur était réservé. Ils ont finalement décidé de ne pas entrer dans le stade et sont restés dans une enceinte sécurisée durant toute la rencontre. (ats)

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