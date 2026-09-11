Bâle s’est trompé à tous les niveaux avec Stephan Lichtsteiner. image: Keystone

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Le FC Bâle s’est planté sur toute la ligne avec Lichtsteiner

Bâle n’aurait jamais dû recruter Stephan Lichtsteiner. Encore moins lui offrir un contrat longue durée et le limoger à ce moment précis de la saison. Tout faux.

Céline Feller / ch media

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Sept saisons à la Juventus, autant de titres de champion: Stephan Lichtsteiner était un footballeur de classe mondiale.

Cela ne lui garantit pas pour autant une belle carrière de technicien. Il peut tout à fait réussir, mais le passage de grand joueur à bon entraîneur ne se fait pas du jour au lendemain.

Bâle l’a visiblement oublié. En janvier, le club rhénan avait misé sur Lichtsteiner pour succéder à Ludovic Magnin. Nous sommes en septembre et le coach est désormais limogé. La nouvelle a été annoncée mercredi. Son siège vacillait déjà depuis un certain temps.

Nous en parlions ici ⬇️ Le FC Bâle se sépare de son entraîneur

Que Stephan Lichtsteiner ait saisi sa chance à l’époque se comprend aisément, même si la démarche était quelque peu présomptueuse. Que les dirigeants de Bâle aient misé sur lui, après une première erreur avec Magnin, est en revanche totalement incompréhensible.

Ses rares expériences avec les jeunes de Bâle et au FC Wettswil-Bonstetten, en 4e division, ne lui permettaient pas de briguer le banc du FCB, un club où la pression n’a pas d’équivalent en Suisse. Ou alors seulement en tant qu’entraîneur intérimaire, le temps de trouver le bon remplaçant à Magnin.

Mais non: le FC Bâle lui a proposé de s’engager pour trois ans et demi. Une décision qui apparaît aujourd'hui comme une grave erreur.

Le contrat de Lichtsteiner résilié, les Rhénans, qui surveillent pourtant de près leurs finances, vont devoir passer à la caisse, en lui versant de grandes indemnités et en se trouvant un nouveau coach. Etant donné que Magnin s’était engagé à Bâle jusqu’en 2027, le FCB va bientôt devoir assumer financièrement trois entraîneurs.

Il était enfin imprudent de commencer la nouvelle saison avec un coach en lequel les dirigeants n’avaient déjà plus pleinement confiance. Le doute était installé avant même la reprise. Résultat: une préparation sacrifiée et des turbulences qui auraient pu être évitées.

Choix de l’entraîneur, durée du contrat, moment choisi pour son limogeage: le FC Bâle s’est trompé sur toute la ligne avec Lichtsteiner.