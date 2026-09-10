Winsley Boteli a définitivement quitté Gladbach pour Sion cet été. Image: www.imago-images.de

Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli

En laissant filer Winsley Boteli aussi facilement à Sion, le Borussia Mönchengladbach, qui a vu tant de joueurs suisses s’épanouir, a cette fois perdu gros, dans les caisses comme sur le terrain. A se demander s’il croyait réellement en lui.

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Le Borussia Mönchengladbach est sans doute le club étranger qui respire le plus la Suisse.

Certes, aucun Helvète n’y joue cette saison. Mais les joueurs de la Nati ont tellement marqué son histoire qu’il reste indissociable de la Suisse.

Pas moins de onze de nos footballeurs sont passés par ce club, et pas des moindres: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Breel Embolo ou encore Yann Sommer. Ce dernier, avec ses 335 rencontres sous le maillot des Poulains, est même une légende à Gladbach. Il en va de même pour Nico Elvedi, qui compte encore davantage de matchs joués. Bref, il existe un véritable lien entre le Borussia Mönchengladbach et la Suisse.

Il n’est donc pas étonnant, dans ce contexte, que le club ait jeté son dévolu en 2022 sur un nouveau joueur à croix blanche: Winsley Boteli, qui n'avait alors que 16 ans.

Il est en revanche surprenant de constater que le Genevois n’est déjà plus au club quatre ans plus tard. Pire: qu’il a été vendu à Sion au 1er juillet pour seulement 3,5 millions d’euros. La somme n’est certes pas dérisoire. Cependant, deux mois plus tard, le montant à en tirer a presque été multiplié par dix, en raison notamment de son excellent début de saison. D’après Blick, le FC Sion aurait reçu une proposition de 30 millions d’euros de la part de Galatasaray en toute fin de mercato.

Pour comprendre les raisons de cette perte immense du côté de Gladbach, il faut remonter à l’été 2025. A l’époque, Winsley Boteli venait de vivre une saison moyenne avec la réserve. Il avait alors été décidé de le prêter en Valais.

Winsley Boteli avec la réserve de Gladbach. Image: www.imago-images.de

L’idée était loin d’être mauvaise: Boteli, encore âgé de 18 ans, n’était peut-être tout simplement pas prêt à découvrir la Bundesliga. Après tout, tout le monde ne s’appelle pas Johan Manzambi. Un prêt dans une ligue moins huppée lui permettait ainsi de découvrir le monde professionnel et d’acquérir de l’expérience, ce qu’il a parfaitement su faire en devenant très vite joker de luxe au FC Sion.

L’erreur du Borussia Mönchengladbach a cependant été de consentir un prêt assorti d’une option d’achat de seulement 3,5 millions d’euros. Cela peut vouloir dire deux choses.

Soit Gladbach a sous-estimé les capacités financières de Sion, un club qui n’a jamais dépensé plus de quatre millions d’euros pour un joueur, mais qui a tout de même su débourser 2,62 millions pour Mario Balotelli, avec le salaire conséquent que son transfert impliquait.

Soit Gladbach ne croyait pas en Winsley Boteli pour la Bundesliga et a donc cherché à en tirer un bon prix, tout en fixant un montant que Sion pourrait se permettre de dépenser. Cette option est la plus plausible. Si les Poulains avaient véritablement eu confiance en cet attaquant qui enchaînait les buts en U19, mais qui a quelque peu marqué le pas avec la réserve, ils auraient verrouillé l’accord avec le FC Sion pour ne pas risquer de le perdre. Morale de l’histoire: ne jamais enterrer trop vite un très jeune joueur.

L’erreur prive désormais Mönchengladbach d’importantes recettes et commence à faire grand bruit dans la région. Les 10% négociés à la revente de l'avant-centre par le FC Sion ne suffisent pas à faire digérer la pilule. Il faut dire que Winsley Boteli n'est pas un cas isolé.

La presse locale mentionne Said El Mala, contraint de quitter le club à 15 ans et dont la valeur marchande, cinq ans plus tard, est désormais estimée à près de 50 millions d’euros. Ou Noah Sternberg, cédé à Genk à ses 18 ans, et qui vient de passer, trois ans plus tard, tout proche d’un transfert à l’Ajax Amsterdam pour dix millions d'euros. Au total, le manque à gagner sur les futurs premiers gros transferts de ces trois talents est estimé à environ 100 millions d’euros.

Said El Mala, 20 ans, brille chez le rival du FC Cologne. Image: www.imago-images.de

Mais la perte n’est pas uniquement financière. Deux matchs, deux défaites, dont une contre le promu Elversberg: le Borussia Mönchengladbach pointe à l’avant-dernière place de Bundesliga et semble se diriger vers une saison difficile en championnat. Des talents comme Boteli, El Mala et Sternberg auraient sans doute été précieux pour aider le club à se maintenir dans l’élite. Il devra faire sans.

Gladbach semble néanmoins avoir compris la leçon. Cet été, il a offert à plusieurs de ses jeunes un premier contrat professionnel. Ceux-ci sont néanmoins encore loin d’avoir atteint le niveau de Boteli ou El Mala. Pas sûr qu'ils puissent aider dans l'immédiat.