Certains arbitres ont bénéficié de cadeaux contraires à l'éthique avant de siffler des matchs de la Corée du Sud. image: watson

Ce grand pays de foot offrait des cadeaux indécents aux arbitres

La fédération sud-coréenne a payé des massages sexuels à des arbitres avant des matchs internationaux, entre 2011 et 2012. Empêtrée dans plusieurs scandales, elle a présenté ses excuses.

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La fédération sud-coréenne de football (KFA), en pleine crise, a reconnu avoir payé des prestations sexuelles à des arbitres étrangers. Dans un communiqué publié sur son site internet, la KFA a déclaré:

«Nous vous présentons nos plus profondes excuses pour vous avoir inquiétés en raison des différents incidents liés à la Fédération.»

Pour rappel, la Corée du Sud est un grand pays de football en Asie: elle s'est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis celle de 1986 et a même été demi-finaliste en 2002.

La fédération a précisé que «de tels agissements inappropriés ou utilisations de cartes de crédit ne se produisent absolument plus à l’heure actuelle» et a reconnu se trouver «dans une situation désastreuse». Dans le même temps, la KFA a annoncé vouloir «prendre très au sérieux les nombreuses critiques et accusations venues de l’extérieur et saisir cette occasion pour procéder à un renouvellement en profondeur».

Une élimination dès la phase de groupes: les Sud-Coréens ont déçu lors du dernier Mondial. Image: keystone

Au moins sept matchs entre 2011 et 2012

La fédération sud-coréenne de football est sous le feu des critiques en raison de plusieurs scandales. Vendredi, les révélations de médias locaux (la chaîne de télévision JTBC et l'agence de presse Yonhap) ont fait grand bruit: la KFA a payé à des arbitres étrangers des visites dans des salons de massage proposant des prestations sexuelles avant au moins sept matchs internationaux.

Les paiements effectués en 2011 et 2012 ont notamment été documentés par des relevés de cartes de crédit. «Même de nombreux membres en interne» n’auraient rien su de ces pratiques, indique le communiqué de la fédération.

Des pratiques interdites la prostitution en elle-même est illégale. Par ailleurs, les règlements des instances internationales du football interdisent aux arbitres d’accepter des cadeaux ou avantages indus susceptibles notamment de compromettre leur indépendance. Bien que les salons de massage proposant des services sexuels soient répandus en Corée du Sud,Par ailleurs, les règlements des instances internationales du footballsusceptibles notamment de compromettre leur indépendance.

Avant un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Koweït en février 2012, la KFA aurait également payé à deux arbitres assistants japonais une visite dans un salon de massage. La Corée du Sud avait remporté la rencontre 2-0 et s’était qualifiée pour le tour suivant des éliminatoires. Toutefois, rien ne prouve que ces prestations aient incité les arbitres à prendre des décisions favorisant la Corée du Sud.

La fédération sud-coréenne de football vit des jours compliqués. image: dpa

Dans sa lettre d’excuses, la fédération a souligné que les faits remontaient à plus de dix ans et que de nombreux membres n’en connaissaient pas précisément les détails. La KFA ajoute:

«Nous présentons une nouvelle fois nos excuses à tous les fans de football qui ont aimé et soutenu le football sud-coréen, ainsi qu'aux responsables du football du monde entier, pour la profonde déception et la surprise que nous avons causées.»

Un autre scandale

Les accusations de corruption ne sont pas la seule raison pour laquelle la KFA se retrouve sous pression. Jeudi, la police a perquisitionné ses locaux. Le soupçon: la fédération aurait attribué le poste de sélectionneur à Hong Myung-bo sans procédure de candidature régulière. Le technicien de 57 ans est par ailleurs tenu par l’opinion publique pour responsable de l’élimination précoce de l’équipe nationale sud-coréenne lors de la Coupe du monde 2026.

Les «Diables rouges» ont été éliminés dès la phase de groupes. Hong a démissionné peu après.

(t-online/yog)