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Foot: Prescott (Bayern) peut battre un record de précocité

Le Bayern Munich est victime d'une curieuse hécatombe

Privé de tous ses gardiens, le club allemand pourrait bien lancé le plus jeune portier de l'histoire de la Ligue des champions, ce mercredi.
18.03.2026, 05:3518.03.2026, 05:35
Romuald Cachod

La question est sur toutes les lèvres: qui gardera les cages du Bayern Munich lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi soir contre l'Atalanta?

Non pas que le gardien numéro un du club bavarois soit sous le feu des critiques, ni que Vincent Kompany ait à trancher entre deux grands portiers. La situation relève d’un tout autre registre.

Le Real Madrid cultive un curieux paradoxe

Le Bayern est actuellement en proie à une pénurie dans ses buts: tous ses derniers remparts sont blessés. Pas moins de quatre portiers sont à l’infirmerie.

Il y a d’abord la légende Manuel Neuer, qui souffre depuis la mi-février d’une déchirure musculaire du mollet. Alors qu’on le pensait rétabli, l’ancien gardien de la Mannschaft a rechuté début mars lors de son retour à la compétition et a dû quitter ses partenaires à la mi-temps du match contre Gladbach, remplacé par sa doublure, Jonas Urbig.

Problème: Urbig a été victime la semaine dernière d’une commotion cérébrale à la suite d’un choc tête contre tête lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, remporté 6-1 par le Bayern Munich sur la pelouse de l’Atalanta.

BERGAMO, ITALY - MARCH 10: Jonas Urbig of FC Bayern Munich receives medical treatment during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atalanta BC and FC Bayern München at ...
Jonas Urbig, sonné.image: Getty

A sa place, le troisième gardien, Sven Ulreich, a assuré l’intérim ce week-end en championnat, lors du nul 1-1 concédé à Leverkusen. Sauf que lui aussi s’est blessé, cette fois aux adducteurs de la cuisse droite, tandis que le numéro quatre dans la hiérarchie, Leon Klanac, habituel titulaire avec la réserve évoluant en quatrième division, est indisponible de longue date en raison d’une blessure à l’ischio.

Dans ce contexte, le club munichois a renforcé son groupe avec Leonard Prescott, un jeune gardien prometteur de 16 ans. Celui-ci n’a pas encore évolué avec le Bayern II et tient uniquement les cages de la formation U19 bavaroise, en championnat comme en Youth League.

Présent sur le banc du Rekordmeister à Bergame puis à Leverkusen, il pourrait faire ses grands débuts au niveau professionnel mercredi à l’Allianz Arena. Il deviendrait non seulement le plus jeune dernier rempart de l'histoire du Bayern, mais aussi et surtout le plus jeune gardien à disputer un match de Ligue des champions, dépassant avec plus d'un an d'avance l'ancien portier du KRC Genk, Maarten Vandevoordt.

L’expérience serait belle, mais à cet âge, elle pourrait aussi se révéler traumatisante. Il suffit de s’intéresser au récent cas Antonin Kinsky pour s’en convaincre.

«Le coach de Tottenham a fait une faute professionnelle»

Inexpérimenté en dehors du championnat tchèque, le gardien numéro deux de Tottenham, 23 ans, a commis deux énormes bourdes lors de sa première titularisation en Ligue des champions, la semaine dernière sur le terrain de l’Atlético Madrid. Le coup de grâce est ensuite venu de son coach, Igor Tudor, qui l’a remplacé après seulement 17 minutes de jeu. Une sanction qu’il sera difficile de surmonter sur le plan psychologique.

Le Bayern semble cependant manifesté bien plus de confiance à Leonard Prescott que Tottenham n’en a accordée à Antonin Kinsky. Tout le monde au club vante sa taille (1m96) et surtout sa qualité de jeu au pied, un impératif pour évoluer à Munich.

Leonard Prescott of FC Bayern Munchen during the serie UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 match between Atalanta BC and FC Bayern Munchen at Gewiss Stadium on March 10, 2026 in Bergamo, Italy ( ...
Leonard Prescott jouera-t-il mercredi en Ligue des champions?Image: getty

Le jeune gardien a également été préféré à Jannis Bärtl, 19 ans, pour se déplacer avec le groupe professionnel à Bergame et à Leverkusen. Ce dernier occupe pourtant les cages du Bayern II depuis la blessure de Leon Klanac.

Le statut de Leonard Prescott contre l’Atalanta ne sera connu que lorsque Vincent Kompany aura dévoilé sa composition. Selon certaines sources, Jonas Urbig, qui a repris l’entraînement lundi, pourrait déjà être de retour dans les buts mercredi soir.

L’histoire émouvante d’un petit fan de Bodø mène en Suisse

Mais une commotion cérébrale n’est jamais prise à la légère, d’autant que le syndrome du second impact représente un danger réel pour les joueurs. En outre, Urbig aurait ressenti une gêne sur certaines retombées mardi à l'entraînement.

Kompany pourrait donc véritablement miser sur Prescott, en lui offrant heureusement un contexte nettement plus favorable que celui que Kinsky a dû subir dans un Tottenham en crise. Après tout, le Bayern est un club sain. Il reçoit ce mercredi dans son antre de l’Allianz Arena et peut voir venir, après son large succès 6-1 au match aller contre le septième de Serie A.

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