🔥 Suivez la dernière journée de Ligue des champions en direct

watson vous accompagne dès 20h30 pour ce multiplex historique de 18 matchs. City sera-t-il qualifié? Brest surprendra-t-il le Real? YB prendra-t-il enfin un point?

Tous les matchs de cette 8e et ultime journée débutent à 21h. On rappelle que seuls Liverpool et le Barça sont déjà qualifiés pour les 8es de finale avant le coup d'envoi, et que City peut être éliminé dès ce soir.

Le programme du soir: Image: TXT

Le classement: Image: TXT

Envoyez-nous votre contribution 20h45 La stat de fou Bruges reste sur 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues 😱 Son adversaire a raison d'être inquiet. «C'est un gros challenge, un gros défi, et on va se battre, a dit le coach de City, Pep Guardiola, en conférence de presse. L'échec ne serait pas personnel si on ne se qualifie pas, mais il serait pour tout le club.» 20h40 Des matchs qui valent cher Le Parisien rappelle que l’enjeu de ce soir est aussi financier. «Du 1er de la phase régulière, qui touchera 9,9 millions d’euros de primes, au 36e, qui se contentera de 275 000 euros de la part de l’UEFA, il y a des sommes coquettes à remporter. Sans oublier que chaque victoire en Ligue des champions rapporte cette saison 2,1 millions d’euros.» 20h34 Voici le onze bernois 📋 𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐟 🆚 Roter Stern



YB ohne Ugrinic (gesperrt), Fassnacht, Raveloson, Husic (nicht spielberechtigt), Janko, F. Conte, Seiler, A. Conté (verletzt/rekonvaleszent) und Niasse (nicht im Aufgebot).



👉 Matchcenter: https://t.co/QyOtGOxvAm#bscyb… pic.twitter.com/23hwrmN5fS — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) January 29, 2025 20h25 On sera (presque) partout Nous garderons un œil sur tous les terrains où il y a encore de l’enjeu, ainsi qu’à Berne, où YB reçoit l’Etoile Rouge de Belgrade. Donc pour ceux qui aimeraient suivre Sturm Graz – RB Leipzig, il faut cliquer ICI 20h16 On connaît les titulaires côté City Les titulaires 💪🩵 pic.twitter.com/KbgmFx5Pic — Manchester City (@ManCityFra) January 29, 2025 20:15 Heures: Voici la compo du Real 📋✅ ¡Nuestro XI inicial!

🆚 @SB29 pic.twitter.com/rGuD5kkw2g — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 29, 2025 20:10 Heures: Vers un match nul? Si Stuttgart et le PSG se neutralisent, les deux équipes seront assurées d’une place en barrage. 20:10 Heures: Un géant en danger La grosse information de la soirée, c’est que si Manchester City ne parvient pas à battre Bruges à domicile, il sera éliminé de la Ligue des champions ce soir. 20:08 Heures: Bonsoir et bienvenue J'espère que vous êtes prêts à vivre une grande soirée de foot!

