Kylian Mbappé réalise une excellente Coupe du monde au Qatar, avec des statistiques individuelles impressionnantes.

Cette statistique sur Mbappé va faire mal aux joueurs de la Nati

Un compte spécialisé sur Twitter a publié une info sur le crack des Bleus au Mondial qui en dit beaucoup sur lui mais aussi sur l'équipe de Suisse.

Tous ceux qui ont râlé derrière leur TV pendant Suisse-Brésil à cause de l'inefficacité de la Nati en attaque auront désormais de quoi appuyer leurs propos.

Le compte Twitter OptaJean, spécialiste des statistiques, a sorti une info assez hallucinante, reprise par le site So Foot: en deux matchs de Coupe du monde, Kylian Mbappé a touché plus de ballons dans les seize mètres adverses (28) que tous les joueurs de la Nati réunis!

Et ça a payé pour la star des Bleus: il a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

Petite consolation pour l'équipe de Suisse: elle n'est pas la seule à avoir été battue par Mbappé sur cette statistique. Huit autres sélections sont dans ce cas: le Costa Rica, le Qatar, le Maroc, l’Australie, les Pays-Bas, le Mexique, le Ghana et la Belgique.

Bon, en même temps, la Nati ne pourrait avoir besoin que d'une seule incursion (et d'un but qui suit derrière, quand même!) pour battre la Serbie vendredi et assurer sa qualif pour les 8e de finale. Le fameux réalisme. (yog)