assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot: Sion sera le premier supporter de Saint-Gall

Ilyas Chouaref (SIO) celebre son but lors de la rencontre de football de Super League entre le FC Sion (SIO) et le FC Lugano (LUG) ce jeudi 14 mai 2026 au stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE/Valenti ...
Le FC Sion supportera le FC Saint-Gall en finale de la Coupe de Suisse.image: Keystone

Sion sera le premier supporter de Saint-Gall

Le FC Sion a concédé le nul 3-3 dimanche après-midi à Berne et termine donc quatrième de Super League. Il ne jouera la Coupe d'Europe que si le FC Saint-Gall, déjà qualifié, remporte la finale de la Coupe de Suisse contre le Stade Lausanne-Ouchy.
17.05.2026, 18:2617.05.2026, 18:38

Le FC Sion n'a pas réussi à grimper sur le podium de Super League lors de l'ultime journée. Les Valaisans ont concédé un match nul dimanche chez les Young Boys (3-3) et terminent à la 4e place derrière Lugano.

La troupe de Didier Tholot devra donc patienter avant de savoir si elle pourra disputer les qualifications de la Conference League cet été. Il faut pour cela que Saint-Gall, 2e et déjà européen, obtienne le ticket pour l'Europa League réservé au vainqueur de la Coupe de Suisse (finale le 24 mai contre Stade Lausanne-Ouchy).

Mondial 2026: trois stars romandes écartées par Murat Yakin

Sion était pourtant bien parti dimanche avec l'ouverture du score sur penalty de l'ex-Bernois Donat Rrudhani (8e). Dominateur, YB a toutefois réagi par l'intermédiaire de Dominik Pech (24e), avant de prendre les devants au retour des vestiaires (50e Essende).

Le jeune Winsley Boteli (19 ans) a remis les deux équipes à égalité neuf minutes plus tard sur une réussite régularisée par la VAR (59e). Les Bernois ont ensuite cru avoir le dernier mot grâce à un «Wundertor» d'Alan Virginius (65e), mais Liam Chipperfield a égalisé dans le temps additionnel pour permettre à Sion de terminer le Championship Group invaincu.

Les Valaisans ne peuvent pas avoir de regrets puisque Lugano a assuré sans problème sa 3e place en écrasant un bien triste FC Bâle, pour sa dernière sortie au Cornaredo (4-0). C'est le match nul concédé jeudi à Tourbillon face aux Bianconeri (2-2) qui aura pesé le plus lourd dans la balance.

Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après

Derrière Saint-Gall

C'est donc tout le canton du Valais qui sera derrière Saint-Gall dimanche prochain au Wankdorf. Les Brodeurs doivent battre le SLO pour permettre aux Sédunois de disputer une compétition européenne pour la première fois depuis 2017 (3e tour qualificatif de l'Europa League).

Les Saint-Gallois ont quant à eux préparé leur finale avec un dernier match contre Thoune. Cette rencontre sans enjeu entre le champion et son dauphin s'est achevée sur un match nul 1-1.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
La Nati a une faiblesse par rapport au dernier Mondial
de Klaus Zaugg
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
Pourquoi les attentes autour de la Nati peuvent devenir dangereuses
de Etienne Wuillemin
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
Une scène surréaliste s'est produite au tournoi de Rome
de Julien Caloz
«Winti», tu vas nous manquer
«Winti», tu vas nous manquer
de Timo Rizzi
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
Manuel Akanji n'est pas un joueur comme les autres
de Julien Caloz
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
Ces produits dangereux piègent les jeunes sportifs suisses
de Simon haring
La Nati de hockey doit régler la question des primes
La Nati de hockey doit régler la question des primes
de Klaus Zaugg
Thèmes
Des chevreuils ivres inquiètent les autorités françaises
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le FC Vaduz est de retour en Super League cinq ans après
La formation liechtensteinoise a battu Wil 3-1 vendredi en terre saint-galloise, profitant du faux pas d'Aarau face à Yverdon (2-2) pour coiffer les Argoviens sur le fil avec un point d'avance.
Le FC Aarau pensait peut-être avoir fait le plus dur en allant s'imposer 2-1 lundi dernier à Vaduz grâce à un but marqué à la 94e minute. Les hommes du coach Brunello Iacopetta ont même conforté leur 1re place virtuelle vendredi en menant 2-0 après 42 minutes de jeu face à YS.
L’article