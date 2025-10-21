en partie ensoleillé13°
TikTok: la publication de Çendrim Kameraj fait le buzz

Cette photo d'un footballeur suisse cache un message très émouvant

Le Lucernois Çendrim Kameraj (26 ans), ex-pépite du foot helvétique, a publié un post qui crée le buzz sur TikTok.
21.10.2025, 12:0321.10.2025, 12:03

Un entraîneur d'un club lucernois de 3e ligue (septième division nationale) qui fait le buzz grâce à une publication sur le foot, c'est très rare. Çendrim Kameraj (26 ans), coach du FC Ebikon, cartonne sur le réseau social TikTok grâce à un post publié fin septembre: celui-ci a récolté 1,4 million de likes et suscité 3129 commentaires. Des stats d'autant plus folles que le principal intéressé ne compte «que» 11 900 abonnés.

La publication en question? Il y a d'abord un cliché de Çendrim Kameraj à l'entraînement avec... Cristiano Ronaldo. Les deux hommes, vêtements estampillés Juventus Turin, se serrent la main sur un terrain. Non, il ne s'agit pas d'une banale photo d'un fan avec la superstar portugaise: Çendrim Kameraj s'est véritablement entraîné avec Ronaldo. Le Lucernois a lui aussi porté les couleurs du prestigieux club italien, en même temps que CR7. Sur la seconde photo, changement total de décor: Kameraj pose seul, en mode selfie, sur un chantier et est vêtu d'un pull et casque orange. Une légende – en anglais – lie les deux clichés:

«Parfois, la vie change»

La première photo

Image
image: tiktok

La seconde photo

Image
image: tiktok

La poisse lui colle aux crampons

Celle de Çendrim Kameraj a effectivement basculé. Et même très rapidement. En 2017, alors pépite des juniors du FC Lucerne et âgé de 18 ans, l'actuel entraîneur d'Ebikon rejoint les équipes de jeunes de la Juventus Turin, mastodonte européen. Le début du rêve d'un glorieux parcours dans le monde du foot.

Seulement voilà: une carrière de footballeur ne tient souvent qu'à un fil. Ou plutôt à un ligament croisé. Une grave blessure brise tous les espoirs de Çendrim Kameraj de percer à la Juventus. Il doit revoir ses ambitions à la baisse et revient en Suisse, en 2019, au FC Lugano. Mais la poisse colle aux crampons de l'ancien international helvétique junior: au Tessin, il se blesse à nouveau gravement, explique le Tages Anzeiger, qui relate son histoire. Au final, Kameraj ne jouera pas un seul match dans l'élite suisse.

Der Schweizer Cendrim Kameraj beim U18 Fussball Laenderspiel zwischen der Schweiz und Belgien vom Mittwoch, 3. Mai 2017, in Cham. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Çendrim Kameraj a porté le maillot de la Nati jusqu'en M19. Image: KEYSTONE

Il tente de rebondir en Challenge League ou en première divison kosovare, sans jamais réussir à s'imposer dans le foot pro. Finalement, il débarque à Zoug en mars 2024. Une troisième rupture des ligaments croisés met définitivement fin à sa carrière de joueur, seulement quatre mois après son arrivée dans ce club de cinquième division.

Dans des propos relayés par le Tages Anzeiger, le Lucernois dresse un bilan impitoyable, qui fait écho à la légende de son post TikTok:

«J'étais très haut placé, je m'entraînais avec les meilleurs, puis je me suis retrouvé tout en bas»

Résilience et humilité

Une histoire, parmi tant d'autres semblables, qui rappelle qu'il est très risqué, pour un adolescent ou jeune adulte, de tout miser sur le football. Mais le parcours de Çendrim Kameraj a aussi de quoi réjouir quand on constate la résilience du jeune homme, malgré le choc psychologique d'un tel échec: aujourd'hui, le Lucernois travaille comme consultant RH dans une entreprise de construction (d'où la photo sur le chantier) et est devenu père de famille. L'aspect «primordial» de sa vie, désormais, assure-t-il.

La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique

Alors oui, parfois, la vie change. C'est ce que nous rappelle l'ex-pépite de la Juventus avec sa publication. Dans laquelle on peut aussi lire un appel à l'humilité, et c'est sûrement cela qui a tant plu aux internautes. Mais en étant bien entouré et avec une capacité à rebondir, cette transformation de vie peut être belle. C'est ce que Çendrim Kameraj a prouvé. (yog)

