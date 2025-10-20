Vidéo: twitter

La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique

La rencontre de Ligue 1 Nice-Lyon (3-2), samedi soir, a brièvement été interrompue par l'arbitre. La raison de cette décision entraîne une polémique bien au-delà du foot.

On joue la 86e minute de ce Nice-Lyon en Ligue 1, samedi soir. Les Niçois mènent 3-1 et, tout à coup, l'arbitre, Jérôme Brisard, interrompt le jeu. La raison? Il a entendu des chants homophobes dans les tribunes. Comme le veut le protocole dans le foot français, l'officiel se doit de stopper temporairement le match, jusqu'à l'arrêt de ces chants.

Seulement voilà: les commentateurs TV de beIN – et ils ne sont de loin pas les seuls – sont estomaqués par la décision de l'arbitre:

«Non mais là il se trompe, Jérôme Brisard! Il ne sait pas... Oui, il y a des insultes qui tombent des tribunes, mais ces insultes, elles sont pour ceux qui ont commis, un 14 juillet, l'innommable. Donc là, il se trompe Jérôme Brisard, il ne connaît pas cette histoire...»

Effectivement, l'arbitre ne connaît pas la tradition des supporters niçois, dont les paroles du chant jugé problématique sont: «Daech, Daech, on t'enc...!» A chaque match à domicile depuis 2016, à la 86e minute, ils rendent hommage aux 86 victimes décédées de l'attentat revendiqué par le groupe terroriste islamiste, qui a eu lieu à Nice le 14 juillet 2016.

En plus de ce chant anti-Daech, des cœurs dessinés avec les noms des victimes sont projetés sur les écrans géants du stade, et tous les spectateurs allument la lampe de poche de leur téléphone portable.

Du coup, l'interruption par l'arbitre de cet hommage – même s'il comporte des paroles vulgaires (seulement envers une organisation terroriste) – a choqué spectateurs, joueurs, staff et dirigeants niçois, qui ont tous manifesté leur incompréhension auprès du directeur de jeu sur le terrain.

Histoire de respecter le règlement de la fédération française de football (FFF) à la lettre, Jérôme Brisard a demandé au speaker de passer une annonce officielle pour faire arrêter ce chant. Le speaker s'est exécuté, en secouant la tête de consternation. «Là, je crois qu'il faut du discernement. C'est ridicule! Ça part d'une erreur d'appréciation», se sont outrés les commentateurs TV contre la décision de l'arbitre.

A noter que celle-ci n'a pas eu l'effet escompté, bien au contraire! A chaque fois, pendant l'interruption et juste après la reprise du jeu deux minutes plus tard, le chant anti-Daech a été entonné encore plus fort par les ultras niçois, applaudis par le coach Franck Haise.

«Un manque de respect pour les victimes »

Le protocole entrepris par Jérôme Brisard a aussi suscité de vives réactions après le match (finalement remporté par Nice 3-2). A commencer par celle du club, l'OGC Nice, qui a rédigé un communiqué au titre explicite «Inacceptable» et dans lequel s'exprime le président, Fabrice Bocquet:

«C’est inacceptable. C’est un manque de respect pour les victimes du 14 juillet, leurs familles, et toute la ville de Nice. Pas seulement l’OGC Nice. Nous avons extrêmement mal vécu ce moment.»

Le boss niçois enchaîne, en pointant du doigt le manque de connaissance du contexte chez l'arbitre:

«C’est un manque de préparation et de sensibilité, et cela n’aurait jamais dû se produire, ce que le délégué a convenu. L’arbitre a présenté ses excuses. Nous ferons dès cette semaine le nécessaire auprès de la FFF, de Philippe Diallo (président de la FFF) et d’Anthony Gautier (directeur de l’arbitrage) pour que cela ne se reproduise jamais.»

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a lui aussi dénoncé sur le réseau social X une «décision totalement incompréhensible d'interrompre la partie à la 86e minute, après le traditionnel chant de nos supporters de la Populaire sud contre Daech et en forme d'hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet», et a ajouté qu'«un peu de préparation et de discernement ne feraient pas de mal dans ces situations.»

De son côté, le chef des arbitres français, Antony Gautier, a défendu son collègue Jérôme Brisard, en reconnaissant toutefois qu'il n'aurait pas dû interrompre le match. «J'ai échangé avec Jérôme brièvement après la rencontre, s'il a clairement entendu "on t'enc...", il a été dans l'incapacité d'entendre le premier mot, à savoir le terme Daech. S'il avait eu connaissance du contexte, il n'aurait pas, à titre exceptionnel, arrêté le match», confie-t-il à L'Equipe.

Antony Gautier conclut:

«Les arbitres ne peuvent pas connaître les habitudes de tous les clubs de supporters ici où là. Encore une fois, s'il (Jérôme Brisard) avait été informé, il n'aurait pas arrêté la rencontre exceptionnellement. C'est du bon sens.»

Reste donc à savoir si la fédération française inclura désormais des petits cours pour ses arbitres sur les spécificités de chaque club et de ses supporters, histoire de préparer au mieux les directeurs de jeu et éviter de nouveaux malentendus comme celui de samedi soir à Nice.