Mourinho trouve une manière insolite de prouver que l'arbitre a tort

José Mourinho s'est fait l'auteur d'une initiative cocasse, dimanche en Turquie lors de la victoire de son équipe, Fenerbahçe, face à Antalyaspor (2-0).

«The Special One» ne porte pas ce surnom pour rien. José Mourinho, habitué aux frasques et aux déclarations fracassantes, l'a encore prouvé dimanche en championnat de Turquie.

L'entraîneur portugais, sur le banc depuis cet été de Fenerbahçe, a eu un geste des plus surprenants lors de la victoire de son équipe sur la pelouse d'Antalyaspor (2-0). On rembobine. On joue la 77e minute, et les Stambouliotes mènent déjà 1-0. Edin Dzeko pense avoir inscrit le 2-0, mais l'arbitre – après consultation de la VAR – annule ce but pour un hors-jeu.

Au lieu de simplement contester verbalement cette décision, comme l'auraient fait beaucoup de coachs, José Mourinho se lève, va placer son ordinateur portable devant une caméra proche de son banc et retourne s'asseoir sur ce dernier, en toute tranquillité (ou presque).

Sur son écran d'ordinateur? Une image figée – que n'a pas manqué de filmer la caméra du diffuseur officiel – de l'action litigieuse.

Histoire de prouver, en prenant les téléspectateurs à témoin, que Dzeko n'était pas hors-jeu (selon Mourinho) au départ du ballon.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Cette initiative insolite du coach de Fenerbahçe n'a, évidemment, pas fait revenir l'arbitre sur sa décision. Elle a même valu un carton jaune à Mourinho, le directeur de jeu n'appréciant visiblement pas que l'entraîneur stambouliote conteste son arbitrage ainsi.

Finalement, cette scène n'a eu d'autre conséquence que de renforcer la réputation sulfureuse de José Mourinho. Fenerbahçe s'est imposé 2-0 grâce à un second but à la 81e minute. Les «Canaris» occupent la deuxième place du championnat turc, trois points derrière leur grand rival, Galatasaray. (yog)