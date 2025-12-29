larges éclaircies-2°
Football

Nati: Johan Manzambi vit une ascension fulgurante

Johan Manzambi aura l&#039;occasion de briller sous la pluie de Pristina (archives).
Johan Manzambi s'est fait une place en équipe de Suisse. image: Keystone

La nouvelle pépite romande de la Nati avait une idole improbable

Le Genevois Johan Manzambi (20 ans) a explosé cette année avec Fribourg, en Bundesliga, et l'équipe de Suisse. Plus jeune, ce milieu de terrain offensif voulait ressembler à une star jouant à un poste très différent.
29.12.2025, 05:3629.12.2025, 05:36
Céline Feller / ch media

Johan Manzambi commence par s’excuser. Il n’est pas à l’aise avec l’idée d’être en retard et s’en veut sincèrement. Il appelle avec sept minutes de décalage pour l’interview téléphonique prévue. Il avait encore quelque chose à régler au centre d’entraînement.

Sept minutes, c’est insignifiant. Et pourtant, cela dit beaucoup de ce jeune homme (20 ans). Manzambi fait attention aux détails. A la politesse. Et surtout à sa place.

«Je ne suis encore personne, je n’ai rien accompli. Je reste humble»
Johan Manzambi
Avec Fribourg, Johan Manzambi a marqué trois buts et délivré trois passes décisives cette saison en Bundesliga.
Avec Fribourg, Johan Manzambi a marqué trois buts et délivré trois passes décisives cette saison en Bundesliga. image: Imago

Un paradoxe, tant le milieu offensif est aujourd’hui l’un des visages les plus enthousiasmants de la Nati et de la Bundesliga. Depuis le printemps, la trajectoire du Genevois est vertigineuse. A 20 ans, il ne connaît qu’une direction: vers le haut.

En mars encore, Manzambi jouait avec la deuxième équipe de Fribourg, en quatrième division allemande. Jusqu’alors, il n’avait goûté que brièvement à l’équipe première: quatre apparitions, dont la plus longue n’avait pas dépassé treize minutes.

Puis tout s’accélère. Le 12 avril, il marque le but décisif face à Mönchengladbach. A partir de là, impossible de le sortir du groupe. Hormis deux matchs manqués pour cause de suspension, le Suisse est toujours utilisé. Début décembre, il marque même lors de trois rencontres consécutives.

Malgré son grand succès actuellement, Johan Manzambi reste humble. Et reconnaissant.
Malgré son grand succès actuellement, Johan Manzambi reste humble. Et reconnaissant. image: imago

En Allemagne, les éloges pleuvent. En Suisse, il devient international (huit sélections). Depuis la tournée américaine de l’été, Murat Yakin ne se passe plus de lui. En qualifications pour la Coupe du monde 2026, Manzambi a déjà inscrit deux buts.

Famille, béton et polyvalence

Six mois complètement fous. Au téléphone, il rigole.

«Oui, tout va très vite. Je ne suis pas quelqu’un qui réfléchit trop à ce genre de choses, mais je sens bien que ça s’enchaîne à une vitesse incroyable.»

Sa famille, à laquelle il est très attaché, l’aide à garder le cap. Il tient toutefois à le préciser: «Je garde les pieds sur terre. Je sais ce que je dois faire chaque jour pour que ça continue. J’ai encore énormément de travail.»

Car pour Manzambi, ce qu’il vit n’est pas seulement un rêve éveillé. C’est l’objectif de toute une vie. Depuis aussi loin qu’il se souvienne, il n’y a que le football. «Mon grand frère jouait très tôt à Servette. J’allais le voir avec mon père et je me disais: "Moi aussi, je veux jouer"», raconte-t-il.

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, centre, cheers with fans after the 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland in Pristina, Kosovo, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Pho ...
Johan Manzambi compte huit sélections et trois buts avec la Nati.Image: keystone

Comme son frère (de huit ans son aîné), Johan touche ses premiers ballons dans un club: le FC Onex, dans son quartier genevois. Vers six ans, il rejoint à son tour Servette. Chez les Grenat, il gravit tous les échelons de la formation jusqu’à son départ pour Fribourg, en 2023.

Mais ce qui le forge vraiment, ce n’est pas l’entraînement structuré en club. C’est la cour d’école, à Genève. A cinq ans, Johan joue sur du béton face à des adversaires de douze ou treize ans.

«C’étaient des amis de mon frère, qui m’emmenait avec lui. Je pouvais toujours participer. C’était génial. Et ça m’a clairement aidé.»

En parlant de la Nati👇

Granit Xhaka a fait de la magie

Cette mentalité de foot de rue ne l’a jamais quitté: le jeu dans les petits espaces, l’imprévisible, l’agilité, la finesse technique. «Je pense que ma grande force, c’est la technique», résume-t-il.

Une qualité qui a peut-être changé le cours de sa carrière. Très tôt, son talent balle au pied saute aux yeux. «Mais quand j’étais enfant, je voulais être gardien», avoue-t-il. Il regardait énormément de football, la Ligue des champions, les Coupes du monde, et admirait Manuel Neuer. Ce même Neuer contre lequel il a récemment marqué son premier but de la saison, à Munich.

epa12473730 Goalkeeper Manuel Neuer of Munich reacts during the UEFA Champions League league phase match between FC Bayern Munich and Club Brugge KV in Munich, Germany, 22 October 2025. EPA/ANNA SZILA ...
Manuel Neuer, mythique gardien du Bayern Munich et de l'Allemagne, était l'idole de Johan Manzambi. image: Keystone

Yann Sommer l’a aussi fait rêver. Mais son père et son frère tranchent:

«Tu es trop bon avec le ballon, on ne veut pas que tu sois gardien»

Johan Manzambi raconte l’anecdote en riant.

A la place, il devient un joueur très polyvalent. Jusqu’aux moins de 14 ans, il évolue en attaque. «Ensuite, j’ai souvent joué en numéro 8, puis en 6 ou en 10 à Fribourg. Le poste que je préfère, c’est box-to-box en 8 (milieu relayeur). Mais comme j’ai quasiment tout essayé plus jeune, je peux aussi jouer sur les côtés.» Une polyvalence précieuse. «Il n’a pas besoin de se limiter à un poste, et c’est ce qui le distingue», souligne Julian Schuster, son entraîneur à Fribourg.

Un environnement «parfait»

Autre trait marquant chez le Genevois: son calme. A 17 ans, lorsqu’il reçoit une offre du SC Fribourg, il ne se tourmente pas à l’idée de quitter ses parents – originaires du Congo – et ses frères et sœurs.

«Quatre heures de route, ce n’est pas grand-chose. Je suis détendu à ce sujet. Et je me sens bien aussi quand je suis seul. Je suis comme ça.»
epa12586084 Johan Manzambi (L) of Freiburg and Stefan Lainer of Salzburg in action during the UEFA Europa League match between SC Freiburg and FC Salzburg, in Freiburg, Germany, 11 December 2025. EPA/ ...
Johan Manzambi est à l'aise à Fribourg, où il joue depuis janvier 2023.image: Keystone

Il choisit un chemin considéré comme plus risqué: partir à l’étranger avant même d’avoir été professionnel en Suisse. Mais le projet fribourgeois est limpide. «Ils m’ont dit que je jouerais six mois en U19, puis que je passerais en U23, en troisième division. J’ai pu acquérir une expérience que je n’avais pas encore. C’était très bien. Même parfait. Ma famille était du même avis.»

Ses décisions, Manzambi les prend toujours en concertation avec sa famille et son agence, Goldkick AG. On y retrouve notamment Kofi Nimeley, champion du monde U17 en 2009 aux côtés de Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez.

Le FC Bâle a un sponsor problématique

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Nimeley explique:

«Johan évolue depuis des années dans un environnement idéal à Fribourg, un club très sain. Il a toujours eu du talent. Il avait simplement besoin de temps pour se développer physiquement et atteindre le niveau du football professionnel.»

Lors de ses débuts en Allemagne, Manzambi vit d’abord à l’internat du club, puis prend son propre appartement à 17 ans. Sans accroc. «Il est très posé, travailleur, ouvert à la critique et toujours prêt à écouter pour progresser», loue Nimeley.

La coach mental et le Mondial

Le principal intéressé connaît parfaitement ses faiblesses. Plus jeune, ses erreurs le hantaient. Depuis un an, il travaille avec une coach mental. «Ce n’était pas tant pour gérer le stress, que je n’ai pas beaucoup, mais pour apprendre à réagir après une perte de balle, à revenir défendre. A comprendre que j’ai le droit de me tromper et que ce n’est pas grave.»

Un déclic. Coïncidence ou non, c’est à ce moment-là que tout s’est mis à fonctionner. A 19 ans, il enchaîne déjà les matchs en Bundesliga et en équipe de Suisse.

«J’ai beaucoup travaillé, bien sûr. Mais j’ai aussi eu de la chance. J’ai livré de bons matchs aux bons moments»

A Fribourg, l’enthousiasme est total. En juin, son contrat est prolongé jusqu’en 2030. Le directeur sportif Jochen Saier salue une progression «exceptionnelle» et assure que le club est convaincu que Manzambi est «au bon endroit».

Johan Manzambi espère évoluer au côté de Granit Xhaka lors du Mondial 2026.
Johan Manzambi espère évoluer au côté de Granit Xhaka lors du Mondial 2026. image: imago

Reste une question: pour combien de temps encore? Depuis des mois, des rumeurs l’envoient dans de grands clubs européens. Sa valeur est estimée à 30 millions d’euros. Lui ne rêve pas d’un championnat en particulier. Seulement d’une chose: être au Mondial l’été prochain.

«Évidemment, ça me fait plaisir de lire ce qui s’écrit sur moi. Ça montre que je fais les choses correctement.» Puis il ajoute, fidèle à lui-même:

«Mais je dois continuer. Ne jamais arrêter de travailler»

Pour que la trajectoire reste la même: ascendante.

Adaptation en français: Yoann Graber

