Premier League: Xhaka délivre une superbe passe décisive

Vidéo: twitter

Granit Xhaka a fait de la magie

Le capitaine suisse de Sunderland a eu une inspiration géniale, dimanche en Premier League.
28.12.2025, 18:5228.12.2025, 18:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Comme souvent cette saison en Premier League, Granit Xhaka a brillé avec Sunderland, ce dimanche. Le capitaine des Black Cats s'est fait l'auteur d'une magnifique passe décisive sur l'ouverture du score de son coéquipier Simon Adingra face à Leeds, à la 28e minute.

Le Suisse récupère un ballon mal dégagé par la défense adverse, à l'orée des seize mètres. Alors qu'il a encore quasiment le dos tourné au but, il «sent» Adingra initier un appel de balle. Sa passe du pied gauche, en profondeur, transperce toute la défense de Leeds – elle met dans le vent huit (!) adversaires – et trouve dans un timing parfait son coéquipier ivoirien. Ce dernier finit merveilleusement le travail, en deux touches, avec un plat du pied dans le petit filet opposé.

L'inspiration de Xhaka, en vidéo

Vidéo: twitter

Il s'agit déjà de la cinquième passe décisive pour Granit Xhaka cette saison en Premier League, en 18 matchs. Le Bâlois a aussi marqué un but, le 3 novembre contre Everton (1-1).

Malheureusement pour Sunderland, cette superbe action ne lui a pas offert la victoire dimanche contre Leeds. Les Black Cats, qui ont encaissé l'égalisation à la 47e minute, ont été contraints au nul (1-1) chez eux.

Le Bâlois était également inspiré hors du terrain👇

Le très beau geste de Granit Xhaka envers un fan endeuillé

Pour rappel, Sunderland réalise pour l'instant une très belle saison dans l'élite du foot anglais. Néo-promu et vu par beaucoup comme candidat à la relégation, le club du nord-est du pays occupe une surprenante 7e place, avec 28 points en 18 matchs. Les Black Cats concèdent 14 unités de retard sur le leader, Arsenal.

Si leur capitaine a encore des inspirations aussi géniales pour le reste de la saison, ils peuvent continuer à rêver d'une place en haut de classement.

