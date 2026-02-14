ciel couvert
Hockey aux JO 2026: le Canada a une feuille d'érable noire

Canada&#039;s Connor McDavid celebrates after scoring his sides first goal during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Canada and Switzerland at the 2026 Winter Olympics, in Mila ...
Connor McDavid, buteur contre la Suisse, et son maillot à la feuille d'érable noire. Image: keystone

Un détail sur le maillot du Canada fait jaser

Les hockeyeurs nord-américains ont battu la Suisse (5-1), vendredi aux JO, avec un chandail qui ne fait de loin pas l'unanimité dans leur pays.
14.02.2026, 11:5614.02.2026, 11:56
Yoann Graber
Yoann Graber

Les fans canadiens ont certainement beaucoup apprécié la prestation de leur équipe vendredi face à la Suisse (victoire 5-1). Mais moins son maillot.

Sidney Crosby et ses coéquipiers ont joué avec un chandail très inhabituel. Le détail qui fait toute la différence? La feuille d'érable noire.

Canada&#039;s Connor McDavid celebrates with teammates after scoring his sides first goal during a preliminary round match of men&#039;s ice hockey between Canada and Switzerland at the 2026 Winter Ol ...
Non, ce n'est pas un hommage à l'AC Milan, même si les matchs de hockey aux JO se jouent dans la capitale lombarde. Image: keystone

Traditionnellement, sur le maillot rouge, elle est blanche. Soit les couleurs du drapeau national. Seulement voilà: la fédération a opté pour une feuille noire lors de ces JO de Milan-Cortina. Ce n'est pas inédit: la grande première de ce chandail alternatif avait eu lieu à Pékin en 2022. Depuis, les Canadiens étaient revenus à leur feuille blanche, notamment lors des Mondiaux.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce maillot à la feuille d'érable noire ne fait pas l'unanimité au pays. Et ce dès sa présentation en novembre 2025, comme le relevait Radio Canada avec une publication au titre explicite: Les chandails de Hockey Canada aux JO font jaser. Rebelote juste avant le début de ces Jeux, quand la fédération a publié une nouvelle photo de l'habit honni.

STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 13: Ryan O&#039;Reilly #90 of Team Canada in action during the 2025 IIHF Ice Hockey World Championship match between Canada and France at Avicii Arena on May 13, 2025 in Stockh ...
Le maillot traditionnel rouge du Canada, avec sa feuille d'érable blanche, ici au Mondial 2025. image: Getty

Les fans reprochent à celui-ci de ne pas représenter les couleurs du pays (le drapeau est rouge et blanc, avec la feuille d'érable comme symbole). «Il n'y a pas de noir sur le drapeau canadien. Donc la feuille d'érable noire demeure un mystère aussi profond que celui des trous noirs», philosophe l'un deux sur le réseau social X.

Un autre s'adresse directement à Nike, l'équipementier de la sélection canadienne:

«Cher Nike, imaginez le tollé que susciterait un maillot vert pour les Etats-Unis! C'est exactement ce que nous ressentons à propos du maillot du Canada avec cette feuille d'érable noire. Maillot rouge, feuille d'érable blanche. Maillot blanc, feuille d'érable rouge.»

Pour d'autres, c'est surtout le rendu visuel qui pose problème. «Possiblement le maillot le plus moche de l'Histoire», tonne un fan. «Look horrible! Celui qui a approuvé cette feuille d'érable noire devrait être viré», renchérit un autre.

Et vous, vous pensez quoi de cette feuille d'érable noire?
Au total, 93 personnes ont participé à ce sondage.

Certains choisissent plutôt l'humour. «Je trouve que la feuille d'érable en noir fait très cimetière...», ou encore: «On dirait une feuille calcinée».

Un internaute souligne:

«La feuille d'érable noire et les rayures noires sur un maillot rouge, ça ne va pas du tout. C'est affreux en vrai et encore pire à la télévision»

Pour ce dernier point, on ne peut pas lui donner tort. Vendredi contre la Suisse, en plan large à la TV, cette fameuse feuille d'érable noire ressemblait plutôt à une grosse tache. Cette couleur foncée ne permet pas de délimiter avec netteté les contours de la feuille, contrairement à sa version blanche.

Elle concerne Kevin Fiala, l'attaquant de la Nati👇

Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos

Mais les fans canadiens peuvent se rassurer: leurs joueurs ne souffrent pas d'un syndrome de la feuille blanche. Ils ont eu beaucoup d'inspiration vendredi face aux Helvètes, et avant ça face aux Tchèques (5-0).

