Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Les fans canadiens ont certainement beaucoup apprécié la prestation de leur équipe vendredi face à la Suisse (victoire 5-1). Mais moins son maillot.
Sidney Crosby et ses coéquipiers ont joué avec un chandail très inhabituel. Le détail qui fait toute la différence? La feuille d'érable noire.
Traditionnellement, sur le maillot rouge, elle est blanche. Soit les couleurs du drapeau national. Seulement voilà: la fédération a opté pour une feuille noire lors de ces JO de Milan-Cortina. Ce n'est pas inédit: la grande première de ce chandail alternatif avait eu lieu à Pékin en 2022. Depuis, les Canadiens étaient revenus à leur feuille blanche, notamment lors des Mondiaux.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce maillot à la feuille d'érable noire ne fait pas l'unanimité au pays. Et ce dès sa présentation en novembre 2025, comme le relevait Radio Canada avec une publication au titre explicite: Les chandails de Hockey Canada aux JO font jaser. Rebelote juste avant le début de ces Jeux, quand la fédération a publié une nouvelle photo de l'habit honni.
Les fans reprochent à celui-ci de ne pas représenter les couleurs du pays (le drapeau est rouge et blanc, avec la feuille d'érable comme symbole). «Il n'y a pas de noir sur le drapeau canadien. Donc la feuille d'érable noire demeure un mystère aussi profond que celui des trous noirs», philosophe l'un deux sur le réseau social X.
Un autre s'adresse directement à Nike, l'équipementier de la sélection canadienne:
Pour d'autres, c'est surtout le rendu visuel qui pose problème. «Possiblement le maillot le plus moche de l'Histoire», tonne un fan. «Look horrible! Celui qui a approuvé cette feuille d'érable noire devrait être viré», renchérit un autre.
Certains choisissent plutôt l'humour. «Je trouve que la feuille d'érable en noir fait très cimetière...», ou encore: «On dirait une feuille calcinée».
Un internaute souligne:
Pour ce dernier point, on ne peut pas lui donner tort. Vendredi contre la Suisse, en plan large à la TV, cette fameuse feuille d'érable noire ressemblait plutôt à une grosse tache. Cette couleur foncée ne permet pas de délimiter avec netteté les contours de la feuille, contrairement à sa version blanche.
Mais les fans canadiens peuvent se rassurer: leurs joueurs ne souffrent pas d'un syndrome de la feuille blanche. Ils ont eu beaucoup d'inspiration vendredi face aux Helvètes, et avant ça face aux Tchèques (5-0).