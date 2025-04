Robert Lewandowski a subi un coup du sort samedi en plein match de Liga. Image: keystone

Lewandowski s'est blessé au pire moment

L'attaquant du FC Barcelone est sur la touche depuis samedi, et ça n'arrange ni son club ni lui.

Sonja RUF / T-online

La tuile pour Robert Lewandowski et le FC Barcelone. Samedi, lors de la victoire en Liga contre le Celta Vigo (4-3), l'attaquant polonais (36 ans) est sorti sur blessure à la 78e minute. Il s'agit d'une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche.

Pour le Barça, c'est un gros problème car, selon la presse espagnole, sa star pourrait être absente les trois prochaines semaines. Or, le club catalan – en course pour un fantastique quadruplé (il a déjà gagné la Supercoupe d'Espagne) – a des échéances cruciales ces prochains jours. En championnat – qu'il mène – bien sûr, mais aussi la finale de la Coupe du Roi samedi contre le Real Madrid et également les demi-finales de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (30 avril et 6 mai).

Lewandowski a dû céder sa place à la 78e minute samedi, lors du match Barça-Celta Vigo. Image: keystone

A titre individuel aussi, cette blessure tombe très mal pour Robert Lewandowski: auteur d'une superbe saison, il est un prétendant au Ballon d'or, une distinction qu'il n'a encore jamais reçue. Ce coup du sort pourrait l'empêcher de remporter ce prix, car si Barcelone ne gagne pas la Ligue des champions et/ou que le Polonais n'est pas décisif dans les grands matchs, ce dernier verrait sa cote baisser. Pour beaucoup, cette légende du football mériterait pourtant de gagner une fois le Ballon d'or.

Pro jusqu'au bout des orteils

Son ancien entraîneur au Bayern Munich, Niko Kovac, fait sûrement partie de ceux-ci. Désormais coach du Borussia Dortmund, le Croate a récemment fait l'éloge de Robert Lewandowski avant le quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Barça:

«C’est un professionnel exceptionnel. J’en ai vu beaucoup, y compris de très bons. Mais lui? Il vit, mange, boit en professionnel, il fait tout pour être en forme physiquement.»

Et d'ailleurs, quiconque enlace le Polonais peut se rendre compte de son corps parfaitement sculpté.

À 36 ans, Robert Lewandowski a quasiment tout gagné en club, avec Dortmund, le Bayern et le Barça. Et la fin ne semble pas encore proche. Avant cette blessure, l’avant-centre du FC Barcelone empilait les goals cette saison: notamment 25 buts en 31 matchs de Liga et 11 réussites en 12 parties de Ligue des champions. En Europe, sur le plan national, seul Mohamed Salah fait mieux avec Liverpool (27 pions en Premier League).

Ce qui avait de quoi faire rêver les Catalans d'un quadruplé Liga, Coupe du Roi, Ligue des champions et Supercoupe d'Espagne. Et Lewandowski du prestigieux Ballon d’or, la plus haute distinction individuelle du football (attribuée chaque année fin octobre). Ce rêve de toute une vie se réalisera-t-il quand même cette année, malgré cette blessure? Ou, au moins, une fois plus tard?

La voie royale

Cette année, ça semble être la dernière chance du Polonais. Ses rivaux ne s’appellent plus Messi ou Cristiano Ronaldo, mais Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Lamine Yamal. Les deux premiers, attaquants du Real Madrid, sont d'ores et déjà éliminés de la Ligue des champions et sont derrière le Barça en Liga. Quant à son coéquipier à Barcelone Lamine Yamal, il n'a que 17 ans et peut encore gagner le Ballon d'or dans le futur.

Robert Lewandowski est très performant cette saison. Image: keystone

Par ailleurs, aucun grand tournoi (Coupe du monde ou Euro) n’est prévu cette année. Lors de ces grandes compétitions, Lewandowski a toujours vu la Pologne s’incliner face à d’autres sélections, ce qui lui barrait la route vers le Ballon d'or (les trophées gagnés collectivement sont l'un des critères d'élection).

Au pire, même si Robert Lewandowski ne remporte jamais cette distinction, il a suffisamment d'amour-propre pour l’accepter et rebondir. Une preuve? En 2017, il a consacré son mémoire de fin d'études à... lui-même. Le titre du travail? «RL 9. Chemin de la gloire». C'est vrai: ce chemin, le vainqueur de la Ligue des champions 2020 (avec le Bayern) l’a déjà emprunté – avec ou sans Ballon d’or.

