Un ex-pro dénonce un tabou vicieux dans le foot suisse

Un record mythique d'Ueli Steck vient d'être pulvérisé

Le Bernois Nicolas Hojac et l’Autrichien Philipp Brugger ont établi un nouveau record de vitesse sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Leur chrono est vertigineux.

En 2004, Ueli Steck et Stephan Siegrist avaient réalisé la célèbre «North Face Trilogy» en 25 heures. Un exploit pour l'époque, mais 21 ans plus tard, leur record de vitesse a été balayé par Nicolas Hojac et Philipp Brugger: le Suisse et l'Autrichien ont gravi d'un coup les faces nord de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau en 15 heures et 30 minutes. Ils ont donc mis 9h30 de moins que le duo le plus rapide jusque-là.