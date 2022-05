Heliane et Ancillo Canepa fêtent le titre du FC Zurich devant une foule conquise. image: keystone

Ce drôle de couple qui a emmené le FC Zurich de la relégation au titre

Il y a six ans, le président du FC Zurich était pointé du doigt par les fans comme responsable de la relégation. Il craignait pour son intégrité physique et celle de sa famille. Aujourd'hui, il est champion suisse. Portrait d'un homme haut en couleur (comme la coiffure de son épouse).

Jonathan Amorim

L'homme d'affaires

Ancillo Canepa voit le jour à Richterswil (petite bourgade zurichoise bucolique) en 1953. Il y passe sa jeunesse et devient rapidement un homme d'affaires réputé. Il est d'abord économiste d'entreprise avant de passer son diplôme d'expert-comptable. Il intègre la société d'audit et de conseil Ernst & Young. Il y devient membre de la direction.

Pas prêt de casser sa pipe. image: keystone

En parallèle, il intervient en tant que conférencier dans des hautes écoles spécialisées en gestion d'entreprise. Il intègre finalement le monde du football et le FC Zurich en 2005. Un an plus tard, il quitte son poste chez Ernst & Young pour se consacrer entièrement au FCZ. L'histoire est en marche.

Le footballeur

Pour être un bon président de club, il faut aimer le football. Souvent, les présidents sont d'anciens joueurs, professionnels ou amateurs. Dans le cas d'Ancillo Canepa, difficile de trouver des informations sur sa carrière de footballeur. Il aurait évolué dans les années 70 au FC Rüti, club zurichois actuellement en 2e ligue interrégionale. Mais une anecdote ressurgit souvent: en 1971, à l'âge de 18 ans, Ancillo Canepa est convoqué pour un test... à Grasshopper, grand rival du FC Zurich, lors duquel il n'est pas retenu. L'histoire du football zurichois aurait pu être bien différente si le jeune homme avait convaincu les Sauterelles.

A noter encore qu'en 2017, à l'occasion d'un match amical entre le FCZ et le FC Rüti, Ancillo Canepa est entré en jeu pour le dernier quart d'heure, à l'âge de 64 ans. Il affirmera avoir pris beaucoup de plaisir sur le terrain ce jour-là. Avec, à la clé, une large victoire de son équipe 5-0.

L'ancien footeux tape encore dans le ballon, et en Air Max. Propre. Image: KEYSTONE

Le président

En 2005, il est élu au conseil d'administration du FC Zurich. Il en deviendra le président une année plus tard. Il lance rapidement plusieurs initiatives comme la création du musée du club et l'ouverture d'un fanshop. Il fait également écrire la biographie du club, véritable succès populaire.

En mode inspecteur Maigret. image: keystone

Une image pour représenter son mandat? Des montagnes russes. Si Canepa peut se vanter d'avoir remporté quatre titres de champion de Suisse (2006, 2007, 2009 et 2022) et trois Coupes (2014, 2016 et 2018), il reste aussi le président de l'inattendue relégation de 2016. Il est alors poussé à la démission par des fans en colère, a peur pour son intégrité physique et celle de sa famille. Mais il résiste. Son leitmotiv?

«Quand tu as conduit quelque chose contre le mur, tu ne peux pas juste jeter l'éponge, tu dois assumer la responsabilité» Ancillo Canepa

Un audit interne est réalisé, et plusieurs personnes sont remplacées à des postes-clés. Le succès est immédiat. Zurich remonte directement en Super League, s'y installe et la remporte donc cette année, toujours avec Ancillo Canepa à sa tête.

L'amoureux

Si l'homme dirige depuis plus de 17 ans l'un des plus grands clubs de Suisse, c'est qu'il peut compter sur l'appui de sa plus fidèle alliée: sa femme. Heliane Canepa est née en 1948 en Autriche. Elle entreprend des études qui l'emmènent à Londres, Paris, puis aux Etats-Unis à la prestigieuse université de Princeton. Elle devient une femme d'affaires réputée, comme son mari, qu'elle épouse en 1973. Heliane, éternels cheveux rouges et clopes au bec, a été élue femme d'affaires suisse de l'année en 1995 et 2000 et classée en 2005 par le Financial Times comme la sixième des 25 femmes d'affaires les plus performantes en Europe. Costaud.

Swiss wonderwoman. Image: keystone

Elle se passionne en parallèle pour le football, par amour. En 2021, elle déclare au Matin Dimanche:

«Quand j’ai commencé à fréquenter Ancillo, il m’emmenait aux matchs avec lui. Le football ne m’intéressait pas, c’est lui qui m’intéressait. Comme je ne connaissais pas les règles, c’était très ennuyeux comme spectacle. Alors j’ai décidé d’étudier le jeu pour le comprendre, j’ai lu des bouquins et j’ai eu la chance de côtoyer de très bons professeurs. Le football n’est pas venu à moi, j’ai dû aller vers lui.» Heliane Canepa

Elle dirige depuis le club zurichois avec son mari, formant un duo aussi expressif qu'improbable sur la scène du football suisse. Ensemble, ils détiennent 90% des actions du club. Avec succès, donc.

«Chéri, on ramène la Coupe à la maison?» image: keystone

L'ami des bêtes

Avant le titre de champion de Suisse, c'est une autre scène qui avait propulsé le club zurichois à la une des médias. Le 21 février 2021, à l'occasion de la réception du FC Sion, le match du FCZ est interrompu car un chien a pénétré sur la pelouse. La scène est cocasse, et l'info est reprise partout. Le tweet du FC Sion fait le buzz. Il s'agit en effet du chien du président zurichois.

«Je suis chez moi, je fais ce que je veux!» Chilla, intrépide berger allemand du couple Canepa. image: keystone

Ce chien est un autre élément indissociable du couple Canepa, qui en possède deux: Chilla, celui sur la photo, et Kookie. Les deux bergers allemands apparaissent souvent en public avec le couple, pas avare d'éloges lorsqu'il s'agit de parler de leurs compagnons à quatre pattes: «Parfois, je surprends Chilla en train de s’admirer. Ce sont des chiens très intelligents, ils savent qu’ils sont exceptionnels», affirmait Heliane Canepa au Matin Dimanche en 2021, en pointant les coupures de presse à l'effigie de sa chienne dans les bureaux du club.

Le nouveau joker du FC Zurich? En tout cas, Kookie est prêt à faire son entrée en jeu. image: keystone

Le «Finanzchef»

Expert comptable, homme d'affaires, économiste d'expérience, le président du club zurichois est élu directeur financier du comité de la Swiss Football League en 2017. Un comité dont il était membre depuis 2008.

En 2021, il n'est pas réélu, à la surprise générale. Bon perdant, il déclare: «Celui qui se présente à une élection doit accepter de ne pas être élu. Le travail au sein du comité, associé aux différentes autres tâches que j'ai assumées pour la ligue, m'a pris beaucoup de temps. Je pourrai à nouveau en consacrer davantage au FCZ (...). Je souhaite bonne chance et beaucoup de succès au comité nouvellement constitué.»

Ancillo Canepa disant «Auf Wiedersehen» à son poste de «Finanzchef» à la SFL. image: keystone

Il perd alors sa place au profit de David Degen, nouvel homme fort du FC Bâle, portant avec lui une toute nouvelle vision du football. Passation de témoins symbolique entre générations.

Le rancunier

«La porte du FC Zurich est fermée à jamais pour certains ex-joueurs». Le 29 dernier, Ancillo Canepa se livrait à CH Media, groupe auquel appartient watson, dans une longue interview. En plus de dévoiler ses méthodes, il affirmait ses valeurs. Parmi elles, la loyauté. Et le boss ne rigole vraiment pas avec ça.

«Il y a des joueurs intègres et loyaux, et il y a les autres. Toni Domgjoni nous a quittés l'année dernière, libre de tout contrat. Il y a plus longtemps, Brunner, Buff et Koch aussi. Ils semblent avoir oublié à qui ils devaient leur carrière professionnelle et qui a beaucoup investi en eux durant toutes ces années.»

Des tirs à balles réelles qui démontrent le caractère de l'homme et d'une certaine vision des relations humaines dans le football. Une vision conservatrice, qui n'est peut-être plus en totale adéquation avec le football-business des temps modernes.

Le supporter

Avant d'en devenir le président, Ancillo Canepa a été un grand supporter du FC Zurich. D'origine italienne, il a grandi tout près de la plus grande ville de Suisse. Il se confiait à Blue Sports en 2019:

«Depuis que je m'intéresse au football, le FC Zurich est mon club. J'ai vécu les grandes années 60 en tant que fan avec des titres de champions et des grands matchs de Coupe d'Europe. C'est profondément ancré dans mon cœur et ça le restera pour toujours. Etre supporter d'un club, c'est comme un vaccin que l'on reçoit à la naissance.»

En bon VIP, il côtoie les acteurs de Vikings. image: keystone

Si son petit frère soutient GC et que sa carrière de joueur l'a presque emmené chez les Sauterelles, la vie d'Ancillo Canepa est toujours restée ancrée du côté du FCZ. L'ancien supporter devenu président doit à présent affronter des problèmes d'ordre sécuritaires avec ses propres fidèles. Mais son passé de fan lui apporte une certaine sensibilité bienvenue lorsqu'il s'agit d'évoquer les solutions aux débordements des supporters visiteurs, par exemple.

Et il est même capable de calmer la furie de son ex-coach Ludovic Magnin. image: keystone

L'Européen

Ancillo Canepa est un président qui n'a jamais caché son amour pour la Coupe d'Europe. En 2019, il déclare pour Blue Sports: «Nous aimerions y prendre part chaque année.» En 2018, il se déplace en personne pour assister au tirage au sort de la phase de groupe de l'Europa League, alors que la plupart des clubs y dépêchent des délégués, symbole de son attachement aux compétitions continentales.

Au Vélodrome à Marseille, lors d'un déplacement de Ligue des champions, en 2009. image: keystone

Les Coupes d'Europe ont forgé la passion d'Ancillo Canepa pour le FC Zurich. Depuis son arrivée, le président a continué de développer l'histoire de son club avec l'Europe, et ce, en participant régulièrement à l'Europa League et même à la Champions League en 2009-2010, avec un succès de prestige 1-0 sur la pelouse de l'AC Milan. Le plus beau souvenir de la présidente actuelle, Madame Canepa.

Le boss du FCZ nourrit des ambitions européennes et ne s'en cache pas. Pour lui, c'est un aboutissement. Alors, quand les autres clubs suisses ne les jouent pas à fond, il s'emporte, comme en 2017 lorsqu'il dégomme Sion et Lucerne:

«Je suis en colère contre les entraîneurs et les équipes qui ne prennent apparemment pas la Coupe d'Europe au sérieux et qui créent des dommages au football suisse» Ancillo Canepa

Joga Bonito à San Siro, Milan. image: keystone

Si le FCZ joue une Coupe d'Europe la saison prochaine, il pourrait disputer ses matchs en exil. En effet, lors de certaines journées européennes, le stade du Letzigrund sera occupé. «C’est très, très ennuyeux», déplore Canepa, qui devrait encourager ses joueurs depuis Saint-Gall ou Lucerne.

L'homme du futur?

Ancillo Canepa, 69 ans, est certainement l'homme du moment à Zurich, celui qui a ramené la Coupe à la maison, comme le chanterait Vegedream. Fruit d'un travail réfléchi avec ses hommes et femmes de confiance, ce succès revendique également des valeurs conservatrices et une certaine nostalgie du football d'antan.

Canepa, pas le genre à rester tranquille à la maison. Image: KEYSTONE

Après ce sacre, à l'aube de ses 70 ans, l'ancien économiste est-il pour autant l'homme du futur du FCZ? «Je ne sais pas combien de temps nous resterons à la tête du club avec ma femme», déclarait-il l'année dernière.

Certainement que ce nouveau titre motivera l'homme à prolonger le bail qui dure depuis plus de quinze ans. Sans oublier que le club devrait bénéficier d'un nouveau stade d'ici à quelques années. De quoi vivre de nouvelles belles soirées européennes pour le président, sa femme, leurs chiens et, au final, toute la ville de Zurich.