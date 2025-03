Le gardien de la Nati s'est complètement troué

Le Real Madrid ne meurt jamais ! Cet adage s’est vérifié une fois de plus mercredi. Les détenteurs du trophée ont éliminé l’Atlético Madrid aux tirs au but. Le Real affrontera Arsenal en quart de finale avec sans doute la conviction que rien pourra le stopper. (ats)

Mais alors que tout semblait contre lui, le Borussia a su réagir de la plus belle des manières. Après s’être brisé les dents devant un Lucas Chevallier parfois extraordinaire, le Borussia a renversé la situation presque en toute logique après le repos avec un penalty d’Emre Can à la 54e et une frappe cette fois imparable de Maximilian Beier à la 65e.

Cette star du marathon livre ses 10 conseils pour arriver au bout

La Britannique Anya Culling, qui compte à seulement 26 ans onze marathons, est devenue célèbre pour avoir divisé son temps par deux entre 2019 et 2023. Elle a livré quelques recommandations pour ceux qui s'attaquent à la distance reine.

Avec son éternel sourire et sa pêche incroyable, son humour so british et son naturel rafraîchissant, Anya Culling fait partie de ces sportifs (rares) qui font plaisir à voir sur les réseaux sociaux. Pas moralisateurs pour deux sous, mais très motivants. Du haut de son 1m50, c'est surtout et avant tout une véritable comète sur pattes.