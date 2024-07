Qu'est-ce que Sommer avait dans la bouche lors de Suisse-Angleterre?

Il s'agit en réalité d'un appareil que le gardien de la Suisse utilise depuis plusieurs saisons. Mais «ce n'est pas vraiment un protège-dents comme ceux des boxeurs», expliquait-il l'an dernier dans les colonnes de 20 Minuten . L'appareil ne viserait pas à protéger les gardiens de football des coups. Il permettrait à ceux qui ont tendance à se crisper sous l'effet de la tension induite par le match de relâcher la pression, et donc d'éviter les crampes et les morsures (celles que l'on se fait à soi-même).

Sur une photo, prise par le photographe de Keystone Peter Klauzner juste après la séance des tirs au but, on aperçoit Yann Sommer avec un objet dans la bouche.

L'équipe de Suisse a été éliminée en quart de finale de l'Euro par l'Angleterre, le 6 juillet dernier à Düsseldorf. Depuis cette date, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la défaite de Granit Xhaka et ses coéquipiers, mais en revoyant les images du match, un détail nous a interpellés.

