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Foot: Sion a tenu tête à l’Ajax avant de craquer

SION , 2008-2026, Stade de Tourbillon , season 2026 / 2027 , UEFA Conference League play-off football . Match between FC Sion and Ajax, Picture shows Ajax player Julian Brandt scores the 1-1 Sion - Aj ...
Les Sédunois se sont inclinés 4-2 jeudi à domicile contre l’Ajax.Image: www.imago-images.de

Sion a tenu tête à l’Ajax avant de craquer

Séduisant devant son public, le FC Sion s’est incliné 4-2 jeudi face à l’Ajax Amsterdam, en barrages qualificatifs aller de la Conference League. Il y avait encore match nul à l'entame du dernier quart d'heure.
20.08.2026, 22:0920.08.2026, 22:18

Le FC Sion devra réaliser un exploit jeudi prochain à Amsterdam pour disputer la phase de ligue de la Conference League. Le club valaisan s'est incliné 4-2 devant l'Ajax à Tourbillon en barrage aller.

Tombeurs des Bélarusses du BATE Borisov et des Arméniens aux tours précédents, les Sédunois n'ont pas démérité face à l'Ajax, qui disputait encore la Ligue des champions la saison passée. Mais la deuxième période leur fut fatale.

Cette rencontre avait pourtant débuté de manière idéale pour Sion. Son buteur Winsley Boteli a ainsi failli ouvrir la marque dès la 10e, mais son tir a trouvé l'un des montants du but de ter Stegen. Cinq minutes plus tard, une reprise de Batata passait de peu à côté des buts de l'Ajax.

Un autre Manzambi affole les compteurs
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La troupe de Didier Tholot a trouvé la juste récompense de ses efforts à la 34e minute. L'excellent Franck Surdez a conclu du pied droit une jolie action collective, initiée par Nivokazi et poursuivie par le capitaine Kabacalman dont le centre en retrait a trouvé l'ancien Xamaxien au point de penalty.

Les Sédunois, qui auraient même pu regagner les vestiaires avec deux buts d'avance si le tir de Lavanchy n'avait pas été dévié (43e), ont en revanche souffert en deuxième mi-temps. Et il n'a fallu que sept minutes à l'Ajax pour renverser la table sur des réussites de Brandt (53e, 1-1, sur un tir somptueux) et de Marcos Leonardo (60e, 1-2).

Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse
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Un espoir de courte durée

Un penalty transformé par Chouaref à la 71e, après une faute sur Boteli, a permis au FC Sion d'égaliser. Mais l'espoir fut de courte durée pour les Valaisans et leurs supporters: Arokodare a redonné l'avantage à l'Ajax d'une tête précise à la 74e, Klaassen scellant le score à la 87e en lobant Anthony Racioppi.

Le scenario tant redouté par Didier Tholot s'est donc produit. Le technicien français avait rappelé avant cette rencontre qu'une défaite par plus d'un but d'écart constituerait l'issue la moins favorable à son équipe. Celle-ci tentera de faire mentir son coach jeudi prochain.

(ats/roc)

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