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Le but de l'Angleterre aurait dû être annulé pour une raison improbable



Le but égalisateur de Jude Bellingham contre la Norvège aurait dû être annulé pour une raison totalement inhabituelle. On vous explique.

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Menée 1-0 en quart de finale contre la Norvège, l'Angleterre a pu compter sur l'inévitable Jude Bellingham pour égaliser dans le temps additionnel de la première mi-temps. Un but qui, à première vue, ne prêtait à aucune contestation. Pas de position de hors-jeu limite, pas de possible main, ni de faute lors de la récupération du ballon. Pour une fois, aucune raison de craindre une intervention de la VAR. L'égalisation à 1-1 a donc logiquement été validée.

Pourtant, les Norvégiens se sont tout de même plaints. Le gardien Ørjan Nyland s'est immédiatement dirigé vers l'arbitre Clément Turpin pour lui signaler que le ballon, après son dégagement aux six mètres, avait touché le câble de la caméra suspendue au-dessus du terrain.

Ørjan Nyland se plaignant auprès de Clément Turpin. Image: www.imago-images.de

Selon lui, le cuir aurait été dévié et ralenti avant de retomber directement dans les pieds d'Elliot Anderson. L'Anglais a alors lancé l'action offensive, avec une passe en profondeur pour Anthony Gordon, qui a ensuite centré pour le buteur Jude Bellingham. Même le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken est allé voir l'arbitre français après le coup de sifflet de la mi-temps afin de discuter de cette situation.

Impossible d'affirmer avec certitude que le ballon a bien touché le câble de la caméra. Mais une prise de vue située derrière le but de Nyland semble toutefois aller dans ce sens. On y voit le ballon perdre soudainement beaucoup de hauteur.

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Dans un tel cas, le match aurait dû être stoppé avant de reprendre par une balle à terre, comme l'a expliqué sur Fox l'ancien arbitre de Premier League Mark Clattenburg. Il semblait par ailleurs catégorique: «La VAR aurait dû intervenir dans cette situation. Ils auraient dû le voir».

Après la pause, une autre scène a encore provoqué la colère des Norvégiens. A la 55e minute, ils ont cru prendre l'avantage pour la deuxième fois durant le match, mais leur but a finalement été annulé, l'arbitre ayant estimé qu'Erling Haaland avait commis une faute en poussant irrégulièrement l'Anglais Elliot Anderson. De quoi nourrir davantage leur frustration.

(nih/roc)