Ces deux commentateurs de foot ont été choqués par ce qu'ils ont vu

Le raté de Vitinha, samedi lors du match entre Marseille et Monaco, a fait bondir le public et les journalistes, qui se demandent toujours comment le Portugais a pu manquer une telle occasion.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

On jouait la 94e minute, samedi, et le score était de 2-2 entre l'OM et Monaco lorsque les Phocéens ont bénéficié d'une chance en or de remporter la victoire.

Depuis la droite, Jordan Veretout a centré au second poteau, où Vitinha était seul, à deux mètres du but vide. Tout le monde l'a vue au fond, mais le footballeur a tellement manqué son affaire que le portier adverse n'a eu aucun mal à récupérer le ballon.

L'horrible raté de Vitinha Vidéo: watson

Cette action a provoqué la stupéfaction des deux commentateurs du Phocéen. Leur réaction est devenu virale sur les réseaux sociaux, car beaucoup ont eu la même.

Vidéo: watson

En revoyant la scène au ralenti juste après le coup de sifflet final, le coach de l'OM Gennaro Gattuso n'avait pas les mots lui non plus pour exprimer sa déception:

«C'est le foot. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mise au fond, mais que voulez-vous que je dise? »

Ce point du nul n'arrange pas les affaires de l'OM et Monaco, et encore moins celles de Vitinha. L'attaquant de 23 ans, recruté à prix d'or (32 millions d'euros) il y a un an, est devenu indésirable à Marseille. Le problème, pour ses dirigeants, sera de trouver un club désireux de mettre beaucoup d'argent sur un joueur qui n'a jamais justifié le montant de son transfert depuis son arrivée en Ligue 1.