Pascal Loretz connaît des débuts difficiles à Hanovre. Image: www.imago-images.de

Les débuts chaotiques du futur gardien de la Nati en Allemagne



Annoncé comme le possible futur gardien de l’équipe de Suisse, Pascal Loretz, déjà convoqué par Murat Yakin, connaît des débuts très compliqués à Hanovre, qu’il a rejoint cet été en provenance de Lucerne. Au point que sa place de numéro un est déjà remise en question. Cette rétrogradation si précoce fait grincer des dents en interne et pose aussi la question de son impact sur un portier de seulement 23 ans.

Daniel Wyrsch / ch media

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Les débuts du jeune Pascal Loretz à Hanovre, en Bundesliga 2, ne se passent pas comme prévu. Arrivé cet été en provenance de Lucerne, où il a disputé 134 matchs, le gardien de 23 ans risque déjà de perdre sa place de numéro un, et ce, après une seule rencontre de championnat dans les buts. La dure réalité du football allemand.

Lors de la première journée, une défaite 3-1 contre Cottbus, celui qui a déjà été appelé à plusieurs reprises par Murat Yakin, en soutien de Gregor Kobel, en amical comme lors des qualifications pour le Mondial, a concédé des buts évitables, notamment celui du 2-1. Après un malentendu avec son défenseur Bastian Allgeier, Loretz a commis une faute et provoqué un penalty qu’il n’est ensuite pas parvenu à stopper. Ses détracteurs lui imputent également le troisième but adverse, une frappe arrêtable à la suite d'un corner.

Pascal Loretz lors du match face à Cottbus. Image: www.imago-images.de

Après cette défaite inaugurale, l’entraîneur Christian Titz défendait son nouveau gardien. Sur le penalty, il critiquait surtout le comportement du défenseur Bastian Allgeier: «Il reste arrêté, alors qu’il aurait pu dégager».

Interrogé sur la manière dont il pouvait remettre Pascal Loretz en confiance, le technicien allemand se voulait rassurant: «Je sais que ses débuts sont extrêmement malheureux. Mais c’est un joueur qui, je trouve, possède une très grande force mentale et beaucoup de lucidité». Pour Titz, il n’y avait donc pas besoin de beaucoup parler. «Avec les jours qui passeront et le travail à l’entraînement, il retrouvera ses repères. Et il réalisera à nouveau de bonnes performances le week-end.»

Nous nous attendions donc à voir Loretz à nouveau dans les buts lors du match suivant, dimanche contre Wolfsburg, fraîchement relégué de Bundesliga. Or il n’en a rien été. A la surprise générale, l'ancien Lucernois a cédé sa place à Leo Weinkauf, 30 ans.

Christian Titz a-t-il changé d'avis après les paroles du charismatique entraîneur de Cottbus, Claus-Dieter Wollitz? Ce dernier attribuait clairement le penalty au gardien suisse, tout en soulignant le travail de pression de son attaquant Moritz Hannemann, nouveau en Bundesliga 2, comme Pascal Loretz. Des débuts autrement plus réussis.

Après la défaite 1-0 d'Hanovre 96 contre Wolfsburg, dimanche, Titz a finalement donné des explications sur son choix. Et les propos de l’entraîneur de 55 ans ne devraient pas réjouir le portier originaire de Krienz (LU), sous contrat avec son nouveau club jusqu’en 2030: «Contre Wolfsburg, nous savions que nous allions avoir des espaces dans la profondeur, et Leo possède un dégagement extrêmement long et précis. Et il connaît déjà l’équipe depuis plus d’un an».

Pascal Loretz lorsqu'il jouait à Lucerne. Image: www.imago-images.de

Le technicien a également vanté son calme dans la surface, tout en ayant quelques mots réconfortants pour Loretz: «Pascal est aussi un très bon gardien. Il aura lui aussi ses matchs chez nous».

Hanovre jouera samedi prochain en Coupe d’Allemagne sur le terrain du SV Hemelingen, pensionnaire de cinquième division. Qui sera dans les buts? «Leo a fait un bon match et il était initialement prévu qu’il joue en Coupe», la compétition généralement confiée au numéro deux, a expliqué Titz. Mais dans le contexte actuel, le gardien finalement choisi pour cette rencontre pourrait tout simplement être celui que l’entraîneur voudra installer comme numéro un pour la saison. Le coach préfère attendre avant de communiquer sa décision pour samedi.

Dans l’entourage du club, l’opinion dominante est néanmoins la suivante: Loretz a laissé passer sa chance et semble désormais condamné à un rôle de numéro deux.

Certains considèrent également comme un signe très dur le fait qu’un jeune gardien fraîchement arrivé soit écarté du onze après seulement une ou deux erreurs. Ils craignent que cette situation ne l’affecte mentalement. «Beaucoup trouvent cela trop dur. En interne, le changement de gardien a été assez controversé, surtout que le club a d’autres soucis», nous explique un observateur de la formation allemande, qui souhaite rester anonyme. Le principal chantier se situe en attaque.

La situation est bien sûr suivie de près en Suisse centrale. Des voix critiques affirment que le million de francs et quelques encaissé grâce au transfert de Loretz pourrait en réalité coûter cher au FCL. Le club a laissé partir un joueur qui risque de se retrouver sur le banc en Allemagne, avant de le remplacer par Simon Simoni, 22 ans, particulièrement décevant en ce début de saison. Ce dernier, débarqué de Francfort, a été impliqué sur un but lors de chacune de ses trois premières rencontres de Super League, ce qui a contraint Lucerne à recruter mardi un certain Karlo Letica. On a déjà vu meilleure opération.