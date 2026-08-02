La campagne d'abonnements en Super League réserve quelques surprises

Notre enquête auprès des clubs de Super League montre que les poids lourds du championnat accusent des pertes dans leurs ventes d’abonnements, tandis que les clubs moins suivis enregistrent de belles progressions.

Christoph Kieslich / ch media

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Un recul chez les poids lourds du championnat, et des taux de croissance impressionnants pour les clubs moins huppés: voilà ce que révèlent les ventes d’abonnements en cours en Super League.

Les chiffres ont été recueillis par CH Media, groupe auquel watson appartient, auprès des clubs de première division. Servette et Sion n’ont pas souhaité communiquer leurs données. Les Genevois ont toutefois indiqué se situer approximativement au même niveau que la saison précédente, ce qui correspondrait, selon nos estimations, à environ 3500 abonnements.

Les plus fortes baisses sont enregistrées par le FC Bâle et Young Boys, les deux clubs qui comptent historiquement le plus d'abonnés. Elles s'expliquent par une dernière saison largement en dessous des attentes sur le plan sportif. Le FCB recule de 10,3%, après avoir connu, l’année suivant son doublé, une progression spectaculaire, passant de 15 000 à plus de 19 000 abonnements. YB, qui a terminé à une décevante sixième place en 2025/2026, connaît une baisse similaire de 10,4%, mais reste en tête avec ses 18 550 abonnés, soit plus de 1 300 de plus que les Rhénans.

La perte cumulée de 4124 abonnés à Bâle et à Berne, à laquelle s'ajoutent une baisse de 700 abonnements au FC Zurich et de 190 à Lucerne, est compensée par les gains enregistrés à Lugano, Thoune, Saint-Gall, Lausanne et Vaduz. A eux seuls, ces cinq clubs totalisent 5620 abonnements supplémentaires. Au total, la Super League débute donc l'exercice 2026/2027 avec un léger gain d'une centaine d'abonnés. Grasshopper présente, de son côté, des chiffres stables.

Le classement des abonnés pour la saison 2026/2027 1. Young Boys (18 550)

2. FC Bâle (17 220)

3. FC St-Gall (13 000)

4. FC Zurich (8000)

5. FC Lucerne (6400)

6. FC Thoune (5845)

7. FC Sion (4500*)

8. Lausanne-Sport (3500)

8. Servette (3500*)

10. FC Lugano (3347)

11. Grasshopper (1400)

12. FC Vaduz (1350)



*Estimations​

Le grand gagnant, en chiffres absolus, se nomme le FC Lugano, qui a vendu 1575 abonnements supplémentaires, soit une hausse de 89%. Cette progression s'explique par des résultats sportifs régulièrement solides, mais aussi et surtout par son tout nouveau stade, construit à côté de l'historique Cornaredo. La nouvelle enceinte est présentée à Lugano comme l’un des stades-boutiques les plus modernes d’Europe. Une arène de petite taille, mais raffinée.

En termes de capacité, Lugano reste cependant dans le bas du classement. L’enceinte peut accueillir 8793 spectateurs, places debout comprises, lors des rencontres nationales, contre 8153 pour les compétitions de l’UEFA. Seul le promu Vaduz dispose d’un stade plus petit. Le directeur général du FC Lugano, Martin Blaser, se réjouit toutefois des 3347 abonnements vendus et, surtout, du secteur hospitalités affichant complet.

Derrière le FC Lugano, Saint-Gall a profité de son formidable exercice, marqué par une deuxième place en championnat et une victoire en Coupe de Suisse, pour enregistrer la deuxième plus forte progression en chiffres absolus. Les 1400 abonnements supplémentaires ont porté le total à 13 000, un record pour le club. Sa progression de 12% reste toutefois inférieure à celle du champion Thoune (+27%), qui a lui aussi largement su profiter de ses excellents résultats, pour gagner plus de 1200 abonnés.

De son côté, le LS a réalisé une forte progression (+40%), mais à partir d’une base relativement faible (2500 abonnés la saison dernière). Une situation de départ comparable à celle du FC Lugano, qui comptait l'an passé la pire affluence du championnat.

Dans toutes les formations de Super League, la vente des abonnements se poursuit, avec l’espoir d’attirer encore de nouveaux supporters réguliers. Le FC Lucerne espère ainsi dépasser son total de la saison dernière d’ici au 22 août, date du match anniversaire célébrant les 125 ans du club. Les Lucernois affronteront à cette occasion Lausanne.