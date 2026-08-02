beau temps29°
DE | FR
burger
Sport
Football

La campagne d'abonnements en Super League réserve des surprises

La campagne d'abonnements en Super League réserve quelques surprises

Notre enquête auprès des clubs de Super League montre que les poids lourds du championnat accusent des pertes dans leurs ventes d’abonnements, tandis que les clubs moins suivis enregistrent de belles progressions.
02.08.2026, 16:1802.08.2026, 16:19
Christoph Kieslich / ch media

Un recul chez les poids lourds du championnat, et des taux de croissance impressionnants pour les clubs moins huppés: voilà ce que révèlent les ventes d’abonnements en cours en Super League.

Les chiffres ont été recueillis par CH Media, groupe auquel watson appartient, auprès des clubs de première division. Servette et Sion n’ont pas souhaité communiquer leurs données. Les Genevois ont toutefois indiqué se situer approximativement au même niveau que la saison précédente, ce qui correspondrait, selon nos estimations, à environ 3500 abonnements.

Commentaire
Le réveil brutal d’un football suisse détestable

Les plus fortes baisses sont enregistrées par le FC Bâle et Young Boys, les deux clubs qui comptent historiquement le plus d'abonnés. Elles s'expliquent par une dernière saison largement en dessous des attentes sur le plan sportif. Le FCB recule de 10,3%, après avoir connu, l’année suivant son doublé, une progression spectaculaire, passant de 15 000 à plus de 19 000 abonnements. YB, qui a terminé à une décevante sixième place en 2025/2026, connaît une baisse similaire de 10,4%, mais reste en tête avec ses 18 550 abonnés, soit plus de 1 300 de plus que les Rhénans.

La perte cumulée de 4124 abonnés à Bâle et à Berne, à laquelle s'ajoutent une baisse de 700 abonnements au FC Zurich et de 190 à Lucerne, est compensée par les gains enregistrés à Lugano, Thoune, Saint-Gall, Lausanne et Vaduz. A eux seuls, ces cinq clubs totalisent 5620 abonnements supplémentaires. Au total, la Super League débute donc l'exercice 2026/2027 avec un léger gain d'une centaine d'abonnés. Grasshopper présente, de son côté, des chiffres stables.

Le classement des abonnés pour la saison 2026/2027
1. Young Boys (18 550)
2. FC Bâle (17 220)
3. FC St-Gall (13 000)
4. FC Zurich (8000)
5. FC Lucerne (6400)
6. FC Thoune (5845)
7. FC Sion (4500*)
8. Lausanne-Sport (3500)
8. Servette (3500*)
10. FC Lugano (3347)
11. Grasshopper (1400)
12. FC Vaduz (1350)

*Estimations​

Le grand gagnant, en chiffres absolus, se nomme le FC Lugano, qui a vendu 1575 abonnements supplémentaires, soit une hausse de 89%. Cette progression s'explique par des résultats sportifs régulièrement solides, mais aussi et surtout par son tout nouveau stade, construit à côté de l'historique Cornaredo. La nouvelle enceinte est présentée à Lugano comme l’un des stades-boutiques les plus modernes d’Europe. Une arène de petite taille, mais raffinée.

Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

En termes de capacité, Lugano reste cependant dans le bas du classement. L’enceinte peut accueillir 8793 spectateurs, places debout comprises, lors des rencontres nationales, contre 8153 pour les compétitions de l’UEFA. Seul le promu Vaduz dispose d’un stade plus petit. Le directeur général du FC Lugano, Martin Blaser, se réjouit toutefois des 3347 abonnements vendus et, surtout, du secteur hospitalités affichant complet.

Derrière le FC Lugano, Saint-Gall a profité de son formidable exercice, marqué par une deuxième place en championnat et une victoire en Coupe de Suisse, pour enregistrer la deuxième plus forte progression en chiffres absolus. Les 1400 abonnements supplémentaires ont porté le total à 13 000, un record pour le club. Sa progression de 12% reste toutefois inférieure à celle du champion Thoune (+27%), qui a lui aussi largement su profiter de ses excellents résultats, pour gagner plus de 1200 abonnés.

Voici le pronostic de watson pour la Super League

De son côté, le LS a réalisé une forte progression (+40%), mais à partir d’une base relativement faible (2500 abonnés la saison dernière). Une situation de départ comparable à celle du FC Lugano, qui comptait l'an passé la pire affluence du championnat.

Dans toutes les formations de Super League, la vente des abonnements se poursuit, avec l’espoir d’attirer encore de nouveaux supporters réguliers. Le FC Lucerne espère ainsi dépasser son total de la saison dernière d’ici au 22 août, date du match anniversaire célébrant les 125 ans du club. Les Lucernois affronteront à cette occasion Lausanne.

Plus d'articles sur le sport
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
2
Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen
de Niklas Helbling
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
1
Ce nageur traverse tous les lacs suisses pour une raison bouleversante
de Annika Bangerter
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
Reusser a changé une habitude alimentaire pour gagner le Tour de France
de Simon Häring
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
2
Le réveil brutal d’un football suisse détestable
de Romuald Cachod
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l&#039;Italie
Scène lunaire lors de la présentation du nouveau coach de l'Italie
de Christoph Cöln
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
Vous pourrez battre des pros dans ce tournoi insolite en Romandie
de Yoann Graber
Le champion suisse de padel se livre: «C&#039;est plus accessible que le tennis»
Le champion suisse de padel se livre: «C'est plus accessible que le tennis»
de Marine Brunner
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
Infantino va tuer la Coupe du monde: réveillez-vous!
de Niklas Helbling
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
1
La Fifa dévoile un projet qui fait l’effet d’une bombe
de Olivier bories
Pourquoi Zidane n&#039;échappera pas aux tourments de la politique
1
Pourquoi Zidane n'échappera pas aux tourments de la politique
de Antoine Menusier
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
2
Cette décision des CFF va fâcher des fans de foot
de Michael Graber
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
1
Il réussit un défi fou dans les stades suisses
de Nik Dömer
Infantino règle ses comptes
2
Infantino règle ses comptes
de Ralf Meile
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d&#039;adeptes
1
Pourquoi cette tendance running fait de plus en plus d'adeptes
de Marine Brunner
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
Ce sport en plein boom crée des dangers sur les lacs suisses
de Felix Ertle
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club
de Timo Rizzi
Remco Evenepoel a fermé des bouches
Remco Evenepoel a fermé des bouches
de Sven Papaux
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J&#039;étais une victime»
Le patron suisse de Pogacar au sujet du dopage: «J'étais une victime»
de Romuald Cachod
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
Cette footballeuse a dû trouver un job pour revenir en Romandie
de Fred Valet
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
L’arme secrète de l’athlétisme suisse vient d’Amérique
de Rainer Sommerhalder
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
1
Ce traileur valaisan a trouvé une méthode inattendue pour briller
de Julien Caloz
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
«Manzambi doit servir de déclic pour les clubs suisses»
de Julien Caloz
Un Romand en passe de marquer l&#039;histoire sur le Tour de France
2
Un Romand en passe de marquer l'histoire sur le Tour de France
de Romuald Cachod
Les bateaux de la CGN pris d&#039;assaut à Ouchy ce mardi
Les bateaux de la CGN pris d'assaut à Ouchy ce mardi
de Julien Caloz
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
Le journaliste David Lemos épingle les travers de la FIFA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Les fans de Bruges sont déjà fous de Yann Sommer
Le gardien suisse devrait disputer son premier match officiel avec son nouveau club, ce vendredi (20h30) lors de la Supercoupe de Belgique. Il a déjà conquis le cœur des fans brugeois.
Yann Sommer devrait disputer vendredi (20h30) son premier match officiel avec le Club Bruges, à l'occasion de la Supercoupe de Belgique contre l'Union saint-gilloise. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'ancien gardien de la Nati a fait ses débuts au sein de son nouveau club.
L’article