Football, saut à ski, courses de ski: avec une telle enceinte, tout deviendrait possible. rendering: arena-austria.at

Un projet de stade «hors norme» fait rêver les fans

Qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde, l'Autriche planche déjà sur ses infrastructures de demain et imagine une enceinte spectaculaire.

Ralf Meile Suivez-moi

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Le chancelier fédéral a relancé le débat sur la construction d'un nouveau stade national en Autriche. En visite auprès de l'équipe à Dallas, Christian Stocker s'est montré confiant:

«Je suis convaincu que nous trouverons une solution pour ce stade»

Aujourd'hui, la plupart des matches à domicile de la sélection se disputent à l'Ernst-Happel-Stadion de Vienne. Inaugurée il y a près d'un siècle, l'enceinte n'a connu qu'une importante rénovation avant l'Euro 2008. Pour Christian Stocker, une participation financière de l'État ne fait guère de doute. À une condition toutefois: le futur stade devra être conçu comme une véritable arène multifonctionnelle.

Posée comme un vaisseau spatial au cœur du Prater viennois, l’arène imaginée impressionne par ses dimensions futuristes. rendering: arena-austria.at

C'est là qu'intervient l'ingénieur Kurt Zöchling. Sans mandat officiel, mais porté par sa passion, il travaille depuis des années sur un projet de stade hors normes. Le portail oe24 évoque un projet «hors norme», tandis que Der Standard n'hésite pas à parler de «mégalomanie».

Il est vrai que le concept baptisé «Arena Austria» ne manque pas d'audace. Son originalité? Associer le football à l'une des grandes passions nationales: les sports d'hiver. Le projet prévoit notamment l'intégration de tremplins de saut à ski, dont la tour culminerait presque à la hauteur de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. L'ancien président de la Fédération autrichienne de ski, Peter Schröcksnadel, défend cette idée depuis plusieurs années:

«C'est un bon projet. À mon avis, il mérite qu'on poursuive les efforts»

Le projet en images. rendering: wolfgang sam

L'enceinte serait équipée de tribunes mobiles et de modules architecturaux permettant d'adapter la configuration du stade selon les événements. Sa capacité maximale atteindrait 72 000 spectateurs, dont environ 60 000 pour les rencontres de football. «Si la volonté politique est au rendez-vous, l'Arena pourrait être construite en deux ans», assure Kurt Zöchling, qui estime le coût du projet à environ 700 millions d'euros.

Le quotidien Kleine Zeitung tempère toutefois cet optimisme, rappelant que le chantier est encore très loin de devenir réalité.

Un beau parcours de l'Autriche à la Coupe du monde nord-américaine pourrait toutefois donner un sérieux coup d'accélérateur au dossier. Rappelons que la sélection entraînée par Ralf ⁠Rangnick affronte l'Espagne en 16es de finale, jeudi soir (21h, heure suisse) à Los Angeles.