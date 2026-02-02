larges éclaircies
«Tu vois mieux que moi?»: Kobel s'en prend à un journaliste

Voici pourquoi le gardien de la Nati s’est emporté après son match
Gregor Kobel est le gardien titulaire du BVB.Image: www.imago-images.de

Le gardien suisse du Borussia Dortmund s’est montré passablement agacé dimanche, après la victoire des siens contre Heidenheim, en raison des discussions autour d’une action le concernant.
02.02.2026, 16:5202.02.2026, 16:52
Jan Schultz / t-online
Un article de
t-online

Dimanche, le Borussia Dortmund s’est imposé 3-2 à domicile contre Heidenheim et a ainsi réduit à six points son retard sur le Bayern, tenu en échec par Hambourg. Les Jaune et Noir ont toutefois eu de la chance, les visiteurs ayant manqué plusieurs occasions nettes au cours de la partie.

Kobel en colère

A la 24e minute du match, alors que le score était de 0-0, la lanterne rouge a cru concrétiser l’une de ses nombreuses opportunités. Mais le but n’a pas été accordé, un joueur de Heidenheim ayant auparavant touché les bras du gardien de Dortmund, Gregor Kobel, lors d’un duel dans les airs où le Suisse cherchait à s’emparer du ballon. Si le trio arbitral a immédiatement signalé la faute, la scène, elle, a ensuite alimenté les discussions après la rencontre, ce qui a passablement énervé le portier de la Nati.

Patrick Mainka 1. FC Heidenheim 1846, goalkeeper Gregor Kobel Borussia Dortmund und Filippo Man� Borussia Dortmund im Kampf um den Ball waehrend des spiels der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund un ...
Gregor Kobel malmené dans les airs.Image: www.imago-images.de

«Je trouve que c’est une folie de discuter de ce genre de choses», s’est emporté le gardien, lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur cette fameuse phase de jeu. «Je sais que tu n’as probablement jamais été dans les buts ni attrapé un ballon, mais quand tu vas au duel, c’est très délicat», a-t-il ajouté.

Le portier a alors osé une comparaison avec la NFL, la ligue nord-américaine de foot US. Selon lui, le football américain est «le sport le plus physique qui soit». Pour autant, attraper un joueur en train de capter le ballon avec les mains y est interdit. «Ce n’est pas pour rien», a expliqué Kobel. «Les mains doivent être très précises sur le ballon. Si tu subis ne serait-ce qu’un petit contact sur le bras, tu ne peux plus le saisir.»

Un contact était justement clairement identifiable à la 24e minute: les arbitres ont donc pris la bonne décision. «Si cela n'est plus sifflé, alors je vais devoir commencer à tuer des gens. Ça va cogner et il y aura des blessés. Ça n'a aucun sens», a pesté Kobel, face au débat sur la justesse de la décision et la protection des gardiens. Le portier de la Nati laissait ainsi entendre qu’il se montrerait plus autoritaire et dangereux dans les airs pour éviter d’être gêné.

Le but de Dortmund critiqué

Le fait que le journaliste ait essayé de remettre en cause la décision arbitrale a mis Kobel hors de lui:

«Qu’est-ce que tu en penses, franchement? Tu crois encore qu'il n'y avait pas faute? Ma réponse t’importe peu? Ça ne t’intéresse pas? Tu vois mieux que moi?»
Gregor Kobel

Le journaliste a rétorqué que de l’autre côté, le but de Dortmund pour ouvrir le score avait été accordé, alors que le gardien Diant Ramaj s’était lui aussi senti gêné. «Je peux le comprendre, c’est une situation difficile, mais c’est un autre cas. S'il y a beaucoup de monde, on ne siffle plus», a répondu Kobel.

Le gardien de Heidenheim n’a pas été touché au bras: il a simplement heurté en l’air le corps de Serhou Guirassy. Le portier a sauté sur le joueur du BVB, et non l’inverse. Selon les règles en vigueur, les arbitres ont également pris la bonne décision sur cette action.

Le coach du FC Heidenheim, Frank Schmidt, voit cependant les choses différemment. «Quand on regarde le 1-0 de Dortmund et notre but annulé, je ne vois pas de différence», a-t-il déclaré après la rencontre. Les différences résident «uniquement dans l’appréciation finale de l’arbitre, siffler un but et ne pas siffler l’autre».

