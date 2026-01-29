assez dégagé
Foot: Young Boys et Bâle sont éliminés de la Ligue Europa

KEYPIX - Xherdan Shaqiri (FCB) geht in die Halbzeitpause im Super League Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Lugano, am Sonntag, 9. November 2025 im Stadion St. Jakob-Park in Basel. (KEYSTONE/Peter ...
Il n'y a plus de clubs suisses en Ligue Europa.Image: KEYSTONE

Soirée cauchemardesque pour les clubs suisses en Ligue Europa

Respectivement battus par Stuttgart et le Viktoria Plzen lors de l'ultime soirée de la phase de ligue, Young Boys et le FC Bâle sont éliminés de la Ligue Europa. Le Lausanne-Sport, engagé en Conference League, est désormais le dernier représentant suisse sur la scène européenne.
29.01.2026, 22:5829.01.2026, 23:13

Le parcours des deux clubs suisses engagés en Europa League s'est terminé jeudi soir. Young Boys (25e) et Bâle (30e) ont terminé hors du top 24 à l'issue de la 8e et dernière journée de la phase de ligue.

Ce sont surtout les Bernois qui peuvent nourrir d'énormes regrets. Menés 2-0 après 7 minutes à Stuttgart, les joueurs de la capitale ont eu le mérite de revenir à 2-2 grâce à des réussites d'Armin Gigovic (42e) et de Sandro Lauper (57e), et ont provisoirement figuré à la 24e et dernière place qualificative pour les barrages, bien aidé par une réalisation du Sturm Graz. Mais un but encaissé à la 90e leur a finalement coûté la qualification.

epa12691570 Sandro Lauper of Bern looks disappointed after losing the UEFA Europa League league phase match between VfB Stuttgart and Young Boys Bern, in Stuttgart, Germany, 29 January 2026. EPA/RONAL ...
Terrible scénario pour Young Boys.image: Keystone

YB termine donc au 25e rang, à égalité avec les Norvégiens de Brann (9 points), mais avec une moins bonne différence de buts. La déroute 4-0 sur le terrain du PAOK en novembre aura finalement coûté cher aux Bernois.

Lichtsteiner rate ses débuts

A Bâle, l'ère Stephan Lichtsteiner, qui a succédé à Ludovic Magnin sur le banc, a débuté par une défaite 1-0 face au Viktoria Plzen. Les Rhénans auraient pu se qualifier en gagnant tout en soignant la différence de buts.

Cette défaite face aux Tchèques vient conclure une campagne décevante lors de laquelle les Bâlois n'auront remporté que deux rencontres. Cet ultime revers a été causé par un but de Jiri Panos, un jeune milieu tchèque de 18 ans (39e).

Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit

Malgré le soutien de leur public, les champions de Suisse n'ont pas vraiment fait douter les vice-champions de Tchéquie. La confiance reste donc en berne au Parc Saint-Jacques avant la réception du leader Thoune, dimanche en Super League (16h30).

La soirée a également permis de définir les huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale. Il s'agit, dans l'ordre, de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, le Betis Séville, Porto, Braga, Fribourg et l'AS Rome.

(ats/roc)

