JO 2026: les hockeyeuses suisses en bronze

epa12758101 Players of Switzerland celebrate winning the Women&#039;s Ice Hockey bronze medal match between Switzerland and Sweden at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Milan, Italy, 19 ...
La Nati a décroché le bronze aux JO de Milan-Cortina. Comme à Sotchi en 2014. image: Keystone

Les hockeyeuses offrent la 14e médaille à la Suisse

Dans la petite finale des JO jeudi, les Suissesses ont battu la Suède (2-1 après prolongation). Avec un air de déjà-vu.
19.02.2026, 17:4119.02.2026, 17:41

Les hockeyeuses suisses ont remporté une magnifique médaille de bronze jeudi aux Jeux olympiques! Comme en 2014, c'est Alina Müller qui est venue à bout de la Suède à Milan, en prolongation (2-1).

La joueuse de Boston a été à l'origine et à la conclusion du but décisif tombée à 50 secondes de la fin de la prolongation. Il y a douze ans à Sotchi, la Zurichoise alors âgée de 15 ans avait déjà offert la victoire à la Suisse en marquant le 4-2 face à ces mêmes Suédoises (score final 4-3).

epa12758079 Alina Muller of Switzerland celebrates after scoring the winning goal during the Women&#039;s Ice Hockey bronze medal match between Switzerland and Sweden at the Milano Cortina 2026 Winter ...
Comme en 2014, Alina Müller a été décisive pour la Suisse dans la petite finale des JO de Milan-Cortina. image: Keystone

Comme lors de leur défaite face aux Canadiennes lundi en demi-finale (2-1), les Suissesses ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande qualité défensive. Avec une gardienne en état de grâce, Andrea Brändli, les hockeyeuses à croix blanche ont été chercher cette médaille, la 14e de la délégation suisse dans ces Jeux olympiques.

Ce remake du match pour le bronze des JO 2014, remporté par la Suisse, s'est animé dans le tiers médian après une première période fermée. Après avoir manqué la première vraie occasion helvétique (17e), Ivana Wey s'est procuré un penalty qu'elle n'a pas réussi à transformer à la 27e. La joueuse de Zoug a cherché à placer le puck entre les jambes d'Ebba Svensson, mais la portière suédoise a remporté leur duel.

Switzerland goalkeeper Andrea Braendli blocks a shot against Sweden during the third period of the women&#039;s ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb ...
Andrea Brändli a été excellente dans cette petite finale. Image: keystone

La Nati renverse la vapeur

Quelques minutes plus tôt, Andrea Brändli avait elle aussi sorti le grand jeu (21e) pour garder sa cage inviolée, mais la portière de Frölunda n'a rien pu faire à la 32e. Masquée, la gardienne suisse n'a pas vu le départ du tir précis et puissant de Mira Jungaker, qui a mis les Suédoises sur orbite.

Les Suissesses ont eu le mérite de réagir rapidement et ont égalisé cinq minutes plus tard. Après une perte de puck scandinave, Alina Marti a servi Sinja Leemann sur un plateau pour le 1-1 à la 36e.

Pour la Suisse, moins de succès chez les hommes👇

Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO

Dans le troisième tiers-temps, les deux nations ont eu leur chance sur des power-plays, mais le score n'a pas bougé jusqu'à la fin du temps réglementaire.

En prolongation, les Suissesses ont tout fait pour s'éviter une séance de tirs au but potentiellement irrespirable. Et elles ont pu compter sur leur meilleure joueuse, Alina Müller, pour finalement exulter sur la glace milanaise. (ats/yog)

