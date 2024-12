Le fils de Tiger Woods a marqué les esprits ce week-end

Charlie Woods a fait le spectacle grâce à un coup réussi lors du PNC Championship, dimanche aux Etats-Unis.

Woods père et fils ont participé ensemble et pour la cinquième fois consécutive au PNC Championship, un tournoi pro-am réservé à 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille. La compétition s'est déroulée à Orlando (Floride) ce week-end mais cette fois, c'est Charlie qui a volé la vedette à Tiger.



Le garçon de 15 ans a en effet réalisé le premier «trou en un» de sa jeune carrière en compétition, grâce à un superbe coup de fer 7 au quatrième trou du Ritz-Carlton Club Orlando. Un par 3 de 160 mètres.

Vidéo: twitter

Charlie Woods a semblé d'abord incrédule, puis a été averti de sa réussite par les spectateurs et les journalistes de télévision. Il a été aussitôt félicité par son illustre père, qui l'a pris dans ses bras avant de le repousser de façon amicale. «Le premier», a alors annoncé Charlie, comme pour souligner la portée inédite du moment.

On ne sait pas exactement quand Tiger Woods a réussi le premier trou en un de sa carrière. Certaines sources mentionnent 6 ans, d'autres 8. Ce dont on est certain en revanche, c'est que le premier trou en un de l'Américain en tant que professionnel est intervenu lors de ses débuts. C'était le 29 août 1996 au Greater Milwaukee Open, et Tiger Woods avait alors 20 ans.

Notons enfin que le petit exploit de Charlie ce dimanche, s'il a permis à son père et lui de prendre temporairement la tête du tournoi, n'a pas mené le duo à la victoire. Les deux Américains ont été battus en play-off par les tenants du titre allemands, Bernhard et Jason Langer.

