Shane Lowry participe au AT&T Pebble Beach, un tournoi masculin de golf comptant pour le PGA Tour. Ce tournoi se joue en février à Pebble Beach, en Californie. Imagn Images

Ça doit faire mal

Le golfeur irlandais Shane Lowry a envoyé un bénévole au tapis lors de l’AT&T Pebble Beach Pro-Am en Californie avec un tir en pleine tête.

Shane Lowry est un golfeur talentueux originaire d’Irlande, réputé pour sa précision sur le parcours. Il a d’ailleurs été le porte-drapeau de la délégation irlandaise aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, aux côtés de l’athlète Sarah Lavin.

Ce pro du green participait au tournoi AT&T Pebble Beach Pro-Am qui se déroule actuellement en Californie lorsqu’un de ses coups a dévié du parcours, provoquant un accident impliquant un bénévole.

La séquence: Vidéo: watson

Alors que Shane Lowry s’apprêtait à frapper son coup et que les spectateurs attendaient une nouvelle démonstration de son talent, la situation a pris une tournure inattendue. Au lieu de suivre sa trajectoire prévue, la balle a dévié de manière surprenante, fonçant droit sur un bénévole présent lors de l’événement. Au moment de l’impact, la foule et les téléspectateurs ont été stupéfaits de le voir tituber avant de s’effondrer. Heureusement, malgré la violence du choc, aucune blessure grave n’est à déplorer et l’homme a pu se rétablir rapidement.

Face à cet imprévu, Shane Lowry a fait preuve d’un esprit sportif exemplaire. Dès qu’il a pris conscience de l’incident, il s’est immédiatement précipité auprès du bénévole malchanceux pour s’assurer qu’il allait bien. Après avoir présenté ses excuses, il est retourné sur le green pour poursuivre son jeu.