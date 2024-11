Jakob Lilja, nouvelle recrue fribourgeoise, a été échangé avec Chris DiDomenico (Ambri). Image: KEYSTONE

Ce transfert de Gottéron lève le voile sur un problème du hockey suisse

Fribourg et Ambri ont échangé Chris DiDomenico et Jakob Lilja du jour au lendemain. Ces transferts éclairs, bien trop rares, permettraient pourtant de rendre la National League moins figée.

Dans le monde dynamique du hockey, on change plus vite d'employeur que de tenue de travail. Une preuve? La déclaration du team manager de Fribourg-Gottéron, Pierre Reynaud, avant le match à Bienne mardi:

«Ce soir, Jakob Lilja joue pour la première fois avec nous. Il aura le maillot numéro 43, mais il portera plus tard le numéro 29. Malheureusement, nous n'avons pas encore été en mesure de lui fournir une tenue avec le 29.»

La veille, les directeurs sportifs de Gottéron et d'Ambri avaient négocié un échange de joueurs: le Suédois Jakob Lilja a quitté la Léventine pour les bords de la Sarine, et le Canadien Chris DiDomenico a fait le chemin inverse.

Dès son arrivée, Jakob Lilja (43) a été aligné par Fribourg mardi soir contre Bienne. Image: KEYSTONE

Des transferts aussi spontanés sont possibles à tout moment avec une licence suisse jusqu'au 31 janvier et avec une licence étrangère jusqu'au 15 février. Et ils peuvent faire un grand bien à la ligue.

Mais le besoin de stabilité, auquel les directeurs sportifs aspirent désormais, avec des contrats à très longue durée, empêche souvent ce genre de deals.

Et, pour les clubs, il y a encore d'autres avantages à proposer des longs contrats: le salaire annuel d'un bon – et cher – hockeyeur suisse diminue avec un deal sur plusieurs années; les pénibles négociations de prolongation sont épargnées au directeur sportif et à l'agent du joueur (mais ce dernier touche, malgré tout, sa commission annuelle).

Le tournant Tristan Scherwey

Avant, c'était différent. Mais un tournant a eu lieu en 2019, quand le CP Berne a prolongé prématurément le contrat de Tristan Scherwey de sept ans, jusqu'en 2027. Une affaire qui a fait sensation dans toute la ligue. Désormais, ce genre de bails est monnaie courante en National League.

La prolongation de Tristan Scherwey au CP Berne en 2019, pour sept ans, a été un tournant pour le hockey suisse. Image: KEYSTONE

Quelques exemples: Lukas Frick porte encore le maillot de Lausanne, mais il a déjà signé à Davos jusqu'en 2030; Dario Simion (Zoug) a un contrat en poche avec Lugano jusqu'en 2031; Sven Jung a récemment prolongé avec le HC Davos jusqu'en 2031, Damien Riat avec le LHC jusqu'en 2030 et Sven Andrighetto avec les ZSC Lions jusqu'en 2029; Dean Kukan a paraphé un bail de cinq ans avec ces mêmes ZSC Lions à son retour d'Amérique du Nord en 2022 et Grégory Hofmann a prolongé jusqu'en 2028 avec Zoug après son aventure ratée en NHL (2021/22).

Pour le directeur sportif des ZSC Lions, Sven Leuenberger, l'absence d'un véritable marché est la raison de la tendance aux longs contrats. Les gamechangers avec licence suisse – c'est-à-dire les joueurs qui peuvent décider à eux seuls d'un match voire d'un championnat – ne sont pratiquement plus disponibles et les clubs qui possèdent ces joueurs font tout pour les garder à long terme.

«Les Suisses qui sont encore sur le marché actuellement servent tout au plus à approfondir l'effectif d'une équipe visant le titre» Sven Leuenberger, directeur sportif des ZSC Lions

Un classement cimenté

Dans le meilleur des cas, les clubs arrivent à conserver leurs quelques top joueurs suisses et restent flexibles sur le marché des hockeyeurs de seconde zone, qui ne font que compléter le contingent. Les équipes riches, avec de bonnes perspectives sportives, ont mis le grappin sur les Helvètes talentueux, en leur offrant des contrats à plus long terme.

Mais cette pratique bloque le marché et cimente la hiérarchie de la ligue.

Les formations dont les budgets sont limités et qui ne peuvent pas nourrir l'ambition d'un titre continuent à former des jeunes Suisses, mais elles sont incapables de les retenir et restent ainsi en bas du classement.

Un bon indicateur pour connaître le niveau d'une équipe est le nombre de forts joueurs suisses de 25 ans ou plus qui ont un contrat au-delà de la saison prochaine. Ils sont sept à GE Servette; six à Davos, Lugano et Lausanne; cinq à Gottéron; quatre aux ZSC Lions, Zoug et Berne et trois à Bienne. Mais on en compte seulement deux à Ambri, Kloten et Rapperswil; un à Langnau et aucun à Ajoie.

Oui, de plus fréquents échanges de joueurs auraient de quoi faire du bien aux hockeyeurs eux-mêmes, aux équipes et, plus généralement, au championnat.

Chris DiDomenico a réalisé un assist dès son premier match à Ambri (défaite 2-3 après prolongation contre Zoug) et Gottéron a gagné avec Jakob Lilja à Bienne (4-1).

Chris DiDomenico s'est fait l'auteur d'un assist dès son premier match avec Ambri. Image: KEYSTONE

Et on a presque oublié aujourd'hui que les carrières grandioses de Romain Loeffel et Damien Brunner n'ont pris leur envol que grâce à des échanges en cours de saison: Zoug avait fait venir Brunner de Kloten contre Thomas Walser, et Genève avait réussi à engager Romain Loeffel (Gottéron) en l'échangeant avec Jérémie Kamerzin.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber